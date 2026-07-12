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याददाश्त से लेकर दिमागी ताकत तक, कमाल है अखरोट का हलवा! मिनटों में बनाएं ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी

Akhrot Halwa Recipe: अगर आप ऐसी मिठाई की तलाश में हैं जो स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखे, तो अखरोट का हलवा बेहतरीन विकल्प हो सकता है. ड्राई फ्रूट्स से भरपूर यह हलवा सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं होता, बल्कि ब्रेन हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. सीखें बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: July 12, 2026 12:44:49 PM IST

अखरोट का हलवा बनाने का आसान तरीका. (AI)
अखरोट का हलवा बनाने का आसान तरीका. (AI)


Akhrot Halwa Recipe: अगर आप ऐसी मिठाई की तलाश में हैं जो स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखे, तो अखरोट का हलवा बेहतरीन विकल्प हो सकता है. ड्राई फ्रूट्स से भरपूर यह हलवा सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं होता, बल्कि ब्रेन हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. बता दें कि, अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, पॉलीअनसेचुरेटेड फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग की कार्यक्षमता को सपोर्ट करने में मदद करते हैं. यही वजह है कि इसे बढ़ते बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए पोषक आहार माना जाता है. अच्छी बात यह है कि अखरोट का हलवा बनाना भी बेहद आसान है. 

इसे आप सुबह के नाश्ते, शाम के स्नैक या किसी खास मौके पर मिठाई के रूप में परोस सकते हैं. इसका क्रीमी स्वाद और हल्की कुरकुरी बनावट बच्चों और बड़ों, दोनों को खूब पसंद आती है. अगर आपने अब तक घर पर अखरोट का हलवा नहीं बनाया है, तो कुछ आसान स्टेप्स की मदद से आप मिनटों में यह स्वादिष्ट और पौष्टिक डिश तैयार कर सकते हैं. सीखें बनाने का आसान तरीका-

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अखरोट का हलवा बनाने के लिए सामग्री

घर पर अखरोट का हलवा बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है. इसके लिए आपके पास अखरोट, इलायची पाउडर, देसी घी, दूध, केसर, खजूर और स्वादानुसार चीनी चाहिए. 

अखरोट का हलवा बनाने की विधि

घर पर स्वादिष्ट अखरोट का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में गर्म पानी करें और उसमें अखरोट को डालकर 15-20 मिनट के लिए भिगोकर रख दें. ऐसा करने से अखरोट नरम हो जाएंगे. इसके बाद अखरोट को पानी में से निकालें और मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड करते हुए दरदरा पीस लें. अब एक कड़ाही में देसी घी डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. जब घी पिघल जाए तो उसमें दरदरे पिसे अखरोट डालकर भूनें. इसमें दूध, रॉक शुगर, इलाइची पाउडर और केसर डालें और 10 मिनट के लिए मध्यम आंच पर पकाएं. इसे लगातार चलाते रहें. इसके बाद पैन को गैस से उतार लें और इसमें खजूर डालें. इसके बाद खजूर और सीताफल के बीज से गार्निश करें. अब आप खाने के लिए सर्व कर सकते हैं.

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