हेल्दी भी, टेस्टी भी! घर पर ऐसे बनाएं वेज मोमोज, कम तेल में मिलेगा जबरदस्त स्वाद, हर कोई कहेगा वाह-वाह

Vegetable Momos Recipe: आजकल स्ट्रीट फूड की दुनिया में मोमोज़ ने अपनी खास जगह बना ली है. हर गली-नुक्कड़ पर मिलने वाले ये स्वादिष्ट मोमोज़ अब सिर्फ विदेशी डिश नहीं रहे, बल्कि भारतीय स्वाद का हिस्सा बन चुके हैं. चाहे बच्चे हों या बड़े, हर कोई इनके लाजवाब स्वाद का दीवाना है. मोमोज़ की खास बात यह है कि इन्हें वेज और नॉनवेज दोनों तरीके से बनाया जा सकता है. अगर आप कुछ हल्का, हेल्दी और टेस्टी खाने का मन बना रहे हैं, तो वेजिटेबल मोमोज़ आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है. दिन के समय अक्सर हल्की भूख लगती है और ऐसे में कुछ ऐसा चाहिए होता है जो स्वादिष्ट होने के साथ पेट पर भारी भी न पड़े. वेज मोमोज़ इस मामले में बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि ये भाप में पकाए जाते हैं और कम ऑयल में तैयार हो जाते हैं.

सबसे अच्छी बात यह है कि, वेजिटेबल मोमोज़ बनाना बहुत ही आसान है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता. अगर आप घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा स्वाद पाना चाहते हैं, तो हमारी बताई सिंपल रेसिपी को फॉलो करके आप मिनटों में टेस्टी मोमोज़ तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं वेज मोमोज बनाने का सबसे आसान तरीका-

वेजिटेबल मोमोज बनाने के लिए सामग्री

घर पर वेज मोमोज बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए केवल- मैदा, कद्दूकस किया लहसुन, बारीक कटा प्याज, बारीक कटी पत्तागोभी, कद्दूकस किया पनीर, काली मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक चाहिए.

वेजिटेबल मोमोज बनाने की विधि

स्टेप 1- घर पर स्वादिष्ट वेजिटेबल मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मैदा डालें और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर पानी मिलाते हुए नरम आटा गूंथ लें. इसके बाद आटे को सैट होने के लिए कुछ देर ढककर अलग रख दें. इस दौरान पत्तागोभी, पनीर को कस लें. इसके बाद प्याज, लहसुन, हरा धनिया भी बारीक काटें. अब सारी चीजों को एक बड़ी बाउल में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें.

स्टेप 2- अब इसमें काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा तेल डालकर मिलाएं. मिश्रण को एक घंटे के लिए छोड़ दें. ऐसा करने से कच्ची पत्तागोभी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी.

स्टेप 3- अब मैदे का आटा लें और उसकी लोई तोड़कर पतली पूरी के आकार की बेल लें. इसमें मोमोज की स्टफिंग बीच में रखें और शेप देते हुए बंद कर दें. इसी तरह सारे मोमोज तैयार कर एक प्लेट में रख दें.

स्टेप 4- अब मोमोज स्टीम पॉट लें और उसके आधे से ज्यादा हिस्से में पानी भरकर गैस पर चढ़ा दें. फिर सेपरेटर पर तैयार किए मोमोज रखें और उन्हें स्टीम में पकने दें. लगभग 10 मिनट तक मोमोज को पका लें.

स्टेप 5- अब मोमोज को किसी बर्तन से निकाल लें. टेस्टी और हेल्दी वेजिटेबल मोमोज बनकर तैयार हैं. अब इनको आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं.