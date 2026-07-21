डाइजेशन रहेगा दुरुस्त, स्वाद भी होगा जबरदस्त! वेजिटेबल दलिया की आसान रेसिपी जीत लेगी सबका दिल, सीखें बनाना

Vegetable Dalia Recipe: अगर आप दिन की शुरुआत हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ते के साथ करना चाहते हैं, तो वेजिटेबल दलिया एक बेहतरीन विकल्प है. यह हल्का होने के साथ-साथ फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है. इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि बच्चे भी इसे खुशी-खुशी खा लेते हैं. इतना ही नहीं, वेजिटेबल दलिया सिर्फ ब्रेकफास्ट ही नहीं, बल्कि लंच या डिनर के लिए भी एक हेल्दी मील साबित हो सकता है. फाइबर से भरपूर होने के कारण वेजिटेबल दलिया पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है.

अगर आप इसे अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाते हैं, तो डाइजेशन भी बेहतर रहने में मदद मिल सकती है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह रेसिपी बहुत कम समय में तैयार हो जाती है, इसलिए सुबह की भागदौड़ में भी इसे आसानी से बनाया जा सकता है. यदि आपने अब तक घर पर वेजिटेबल दलिया नहीं बनाया है, तो हमारी आसान रेसिपी की मदद से इसे झटपट तैयार कर सकते हैं.

वेजिटेबल दलिया बनाने की सामग्री

घर पर वेजिटेबल दलिया बनाने के लिए कुछ सामग्री होना चाहिए. आपके पास दलिया, टमाटर, प्याज, अदरक कटा, कटी हरी मिर्च, मटर, राई, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च सूखी, हींग, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हरा धनिया कटा, नींबू रस, तेल और स्वादानुसार नमक होना चाहिए.

वेजिटेबल दलिया बनाने की विधि

स्टेप 1- घर पर स्वादिष्ट वेजिटेबल दलिया बनाने के लिए सबसे पहले दलिया को साफ करें और उन्हें अच्छी तरह से धो लें. इसके बाद प्रेशर कुकर में दलिया को डालें और जरूरत के मुताबिक पानी डाल दें. अब इसमें थोड़ी सी हींग और चुटकीभर नमक डालें और कुकर का ढक्कन लगाकर 2 सीटियां आने तक पकाएं. इसके बाद गैस बंद कर दें. अब कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज होने का इंतजार करें.

स्टेप 2- इस बीच अदरक, हरी मिर्च, धनिया, प्याज आदि सब्जियों को बारीक काट लें. अब कड़ाही में तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा, राई और सूखी लाल मिर्च डालकर कुछ देर तक भूनें.

स्टेप 3- अब कड़ाही में प्याज, हरी मिर्च और अदरक डालकर सुनहरा होने तक रोस्ट करें. इसके बाद बारीक कटा टमाटर, मटर दाने और स्वादनुसार नमक मिक्स कर सबी को चलाते हुए पकाएं.

स्टेप 4- जब सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएं तो इसमें हल्दी, काली मिर्च समेत अन्य मसाले डाल दें. इसके बाद उबले दलिया को कड़ाही में डालें और सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद कड़ाही को ढक दें और वेजिटेबल दलिया को 5 मिनट तक पकने दें. बीच-बीच में दलिया चलाते भी रहें.

स्टेप 5- इसके बाद गैस बंद कर दें और दलिया में नींबू का रस डालकर मिला दें. टेस्टी और हेल्दी वेजिटेबल दलिया बनकर तैयार हो चुकी है. इसे हरी धनिया पत्ती डालकर गर्मागर्म सर्व करें.