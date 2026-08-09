रोज-रोज वही नाश्ता खाकर हो गए हैं बोर? मिनटों में बनाएं टमाटर उपमा, स्वाद ऐसा कि बच्चे भी मांग-मांगकर खाएंगे

Tomato Upma Recipe: सुबह का नाश्ता ऐसा हो जो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी और मिनटों में तैयार भी हो जाए, तो टमाटर उपमा एक शानदार विकल्प है. रवा, टमाटर और कुछ रोजमर्रा की सामग्री से बनने वाली यह डिश न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि व्यस्त सुबह में आपका समय भी बचाती है. खास बात यह है कि इसका स्वाद बच्चों को भी पसंद आ सकता है और इसे आसानी से टिफिन में पैक किया जा सकता है.

अगर आपके घर में सुबह-सुबह यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि आज नाश्ते में क्या बनाया जाए, तो इस बार कुछ नया ट्राई कीजिए. टमाटर की हल्की खटास और मसालों का स्वाद साधारण उपमा को भी बेहद खास बना देता है. इसे बनाने के लिए किसी खास कुकिंग स्किल की जरूरत नहीं होती. अगर आप पहली बार खाना बनाना सीख रहे हैं, तब भी इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं टमाटर उपमा बनाने की आसान रेसिपी.

टमाटर उपमा बनाने के लिए सामग्री

रवा

टमाटर

प्याज कटा

मटर दाने

बीन्स कटे

मूंगफली

राई

अदरक कटा

हरी मिर्च

हरी धनिया पत्ती

कढ़ी पत्ते

उड़द दाल

हल्दी

चीनी

देसी घी

तेल

नमक

टमाटर उपमा बनाने की विधि

स्टेप 1- टमाटर उपमा बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और हरी धनिया पत्ती के बारीक टुकड़े कर लें. अब एक कड़ाही में रवा डालकर उसे धीमी आंच पर 4-5 मिनट तक भूनें. जब रवा हल्का गुलाबी होकर खुशबू देने लगे तो गैस बंद कर दें और रवा एक बाउल में निकालकर अलग रख दें.

स्टेप 2- अब एक कड़ाही में तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. जब तेल गर्म हो जाए तो राई, उड़द दाल और कढ़ी पत्ते डालकर भूनें. इसमें मूंगफली दानें डालकर कुरकुरे होने तक पकाएं.

स्टेप 3- जब मूंगफली दानें अच्छी तरह से सॉट हो जाएं तो इसमें बारीक कटी प्याज डालें और हल्की गुलाबी होने तक पकाएं फिर कटा अदरक, हरी मिर्च डालकर फ्राई करें. 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें बारीक कटा टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएं. फिर मटर और बीन्स डाल दें. सब्जियों को पूरी तरह से पकाएं. इसके बाद इसमें हल्दी, चीनी और स्वादानुसार नमक डालकर मिक्स कर दें.

स्टेप 4- एक मिनट तक पकाने के बाद इसमें 3 कप पानी और 1 टेबलस्पून घी डाल दें और उबलने दें. अब कड़ाही में भुना हुआ रवा धीरे-धीरे डालें और गैस की आंच धीमी ही रखें. रवे को चलाते रहें जिससे उसमें गांठ नहीं पड़े. इसे तब तक पकाएं जब तक कि रवा सारा पानी सोख न ले.

स्टेप 5- अब टमाटर उपमा को अच्छी तरह पकने तक उबालें. इसके बाद गैस बंद कर दें. और उपमा को बाउल में निकालकर ऊपर से हरी धनिया पत्ती से गार्निश कर सर्व करें.