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Hair Growth Tips: बालों के झड़ने और पतला होना से हैं परेशान, अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय

Home Remedies For Hair Fall: बालों की देखभाल में आंवला लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 12, 2026 7:43:26 PM IST

पतले बाल फिर होंगे घने!
पतले बाल फिर होंगे घने!


Hair Growth Tips: आज के समय में बालों का झड़ना और पतला होना आम समस्या बन गई है. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि कम उम्र में ही बालों की ये समस्या देखने को मिल रही है. कई लोग रोजाना तकिए, बाथरूम या कंघी में टूटे बाल देखकर परेशान हो जाते हैं. बालों के पतले होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे बढ़ती उम्र, पोषण की कमी, तनाव, हार्मोनल बदलाव और गलत खानपान.

एक्सपर्ट्स के अनुसार रोज कुछ बाल झड़ना सामान्य है, लेकिन जब नए बाल तेजी से न उगें और बाल लगातार पतले होने लगें, तब यह चिंता का विषय बन जाता है. ऐसे में लोग महंगे हेयर ट्रीटमेंट और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, जबकि कई घरेलू उपाय भी बालों को मजबूत और घना बनाने में मदद कर सकते हैं.

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आंवला और प्याज का रस हो सकता है असरदार

बालों की देखभाल में आंवला लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं. नारियल तेल में सूखा आंवला पकाकर लगाने से बालों को पोषण मिल सकता है. वहीं आंवले के रस में नींबू मिलाकर सिर की त्वचा पर लगाने से बाल झड़ने की समस्या कम हो सकती है.

इसके अलावा प्याज का रस भी घरेलू उपायों में काफी लोकप्रिय माना जाता है. प्याज में मौजूद गंधक और अन्य तत्व बालों की जड़ों को सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं. जिन लोगों के सिर में जगह-जगह बाल कम हो रहे हों, उनके लिए प्याज का रस उपयोगी माना जाता है. प्रभावित हिस्से पर प्याज का रस लगाने के बाद थोड़ा शहद लगाने की सलाह दी जाती है.

तेल मालिश से मिल सकता है फायदा

बालों को मजबूत बनाने के लिए नियमित तेल मालिश भी फायदेमंद मानी जाती है. इससे सिर की त्वचा में ब्लड फ्लो बेहतर हो सकता है और जड़ों को पोषण मिलने में मदद मिलती है. अखरोट का तेल बालों के लिए खास तौर पर लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को भीतर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं. पुदीने के तेल की हल्की मालिश भी बालों की सेहत सुधारने के लिए उपयोगी मानी जाती है. इससे स्कैल्प को आराम मिल सकता है और बालों की पकड़ मजबूत हो सकती है. नियमित रूप से तेल लगाने से बाल सूखे और कमजोर होने से बच सकते हैं.

गुड़हल और ग्रीन टी का इस्तेमाल

गुड़हल के फूल और पत्तियां भी पारंपरिक हेयर केयर का हिस्सा रही हैं. दही के साथ इसका लेप बनाकर बालों में लगाने से बाल मुलायम और घने दिख सकते हैं. कई लोग इसे प्राकृतिक हेयर मास्क की तरह इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा ग्रीन टी भी बालों की मजबूती बढ़ाने के लिए उपयोगी मानी जाती है. इसमें मौजूद तत्व बालों की जड़ों को पोषण देने में मदद कर सकते हैं. घरेलू उपायों के साथ संतुलित खानपान और पर्याप्त नींद भी जरूरी मानी जाती है.

कब लें डॉक्टर की सलाह?

अगर अचानक बहुत तेजी से बाल झड़ने लगें, सिर में गोल चकत्ते दिखाई दें या खुजली और जलन महसूस हो, तो इसे सामान्य समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे लक्षण किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं. इस स्थिति में डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी माना जाता है, ताकि सही कारण पता लगाकर समय पर इलाज किया जा सके.

Disclaimer: यह जानकारी सामान्य घरेलू उपायों पर आधारित है. बालों से जुड़ी गंभीर समस्या होने पर डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

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