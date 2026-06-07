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नाश्ते को बनाना है कुछ खास? घर पर इस आसान तरीके से बनाइए चिली इडली, बच्चे भी हो जाएंगे स्वाद के दीवाने

Chili Idli Recipe: कई लोग ब्रेकफास्ट में इडली जरूर बनाते हैं. सिंपल इडली-सांभर का स्वाद कई बार बोरियत फील करा सकता है. ऐसे में इडली को थोड़ा ट्विस्ट दे सकते हैं. आप इडली को चिली इडली में बदल सकते हैं. इसका स्वाद लाजवाब होने के साथ ही ये सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती है, यही वजह है कि ये रेसिपी काफी लोकप्रिय हो चुकी है. आइए जानते हैं चिली इडली बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: June 7, 2026 11:00:40 PM IST

जानिए, चिली इडली बनाने का आसान तरीका. (Canva)
जानिए, चिली इडली बनाने का आसान तरीका. (Canva)


Chili Idli Recipe: एक जैसा नाश्ता किसी को भी बोर कर सकता है. ऐसे में जरूरी है कुछ नया ट्राई करें. कई लोग ब्रेकफास्ट में इडली जरूर बनाते हैं. सिंपल इडली-सांभर का स्वाद कई बार बोरियत फील करा सकता है. ऐसे में इडली को थोड़ा ट्विस्ट दे सकते हैं. आप इडली को चिली इडली में बदल सकते हैं. चिली इडली बनाने में बेहद आसान और स्वाद से भरपूर होती है. अगर आप भी इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो हमारे बताए तरीके फॉलो कर सकते हैं. बता दें कि साउथ इंडियन फूड डिश इडली अब ज्यादातर भारतीय घरों में ब्रेकफास्ट के तौर पर खाई जाती है. इसका स्वाद लाजवाब होने के साथ ही ये सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती है, यही वजह है कि ये रेसिपी काफी लोकप्रिय हो चुकी है. आइए जानते हैं घर पर चिली इडली बनाने का आसान तरीका-  

चिली इडली बनाने के लिए सामग्री

घर पर चिली इडली बनाने के लिए इडली, मैदा, कॉर्न फ्लोर, चावल का आटा, प्याज, शिमला मिर्च, अदरक-हरी मिर्च पेस्ट, पत्तागोभी, हरी प्याज कटी, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, टमाटर सॉस, शेजवान सॉस, ऑरेंज फूड कलर, तेल, नमक होना चाहिए.

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घर पर चिली इडली बनाने की विधि

स्टेप 1- घर पर आसानी से चिली इडली बनाने के लिए पहले से इडली बनाकर रख लें. अब इडली लें और उन्हें समान लंबाई में काट लें. अब एक मिक्सिंग बाउल लें और उसमें मैदा, कॉर्न फ्लोर और चावल का आटा डालकर तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. इसके बाद मिक्स आटे में लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक मिला दें. अब इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हल्का गाढ़ा घोल तैयार कर लें. 

स्टेप 2- अब एक कड़ाही में तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें जब तेल गर्म हो जाए तो इडली को लें और उन्हें एक-एक कर तैयार घोल में डिप करने के बाद कड़ाही में फ्राई करने के लिए डालते जाएं. अब इडली को तब तक फ्राई करें जब तक कि उनका रंग सुनहरा न हो जाए. इसके बाद फ्राइड इडली को एक प्लेट में अलग निकाल लें.

स्टेप 3- अब एक दूसरी कड़ाही में थोड़ा सा तेल डालकर गर्म करें. इसमें बारीक कटी लहसुन, बारीक कटी प्याज, चौकोर कटी शिमला मिर्च और कटी पत्तागोभी डालें और इन सभी को 1-2 मिनट तक पकने दें. इस दौरान गैस की फ्लेम मीडियम पर रखें. अब इसमें अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट डालें और करछी से पूरे मिश्रण को मिक्स करते हुए चलाएं और पकने दें. अब इस मिश्रण में शेजवान सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, फूड कलर और टमाटर सॉस डालकर मिला दें.

स्टेप 4- अब एक चम्मच कॉर्न फ्लोर को लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को ग्रेवी की कड़ाही में डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं. जब ग्रेवी अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो इसमें पहले से फ्राई कर रखी गई इडली को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें. 1 मिनट तक पकाने के बाद फ्लेम बंद कर दें. आपकी स्वादिष्ट चिली इडली बनकर तैयार हो गई है. इसे सर्व करने से पहले बारीक कटी हरी प्याज डालकर गार्निश करें.

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