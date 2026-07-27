बाजार वाला Pizza भूल जाएंगे! ऐसे बनाकर खाएं देसी स्टाइल तवा पिज्जा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे

Tava Pizza Recipe: पिज्जा का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक के चेहरे खिल उठते हैं. हालांकि, बाहर मिलने वाला पिज्जा अक्सर महंगा होने के साथ ज्यादा चीज़, सॉस और कैलोरी से भरपूर होता है. अगर आप घर पर ही कम समय में स्वादिष्ट, कुरकुरा और देसी ट्विस्ट वाला पिज्जा बनाना चाहते हैं, तो तवा पिज्जा आपके लिए बेहतरीन विकल्प है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए न ओवन की जरूरत पड़ती है और न ही किसी महंगे उपकरण की. सिर्फ एक तवा और कुछ आसान सामग्री की मदद से आप ऐसा टेस्टी पिज्जा तैयार कर सकते हैं, जिसे खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ करेगा. शाम की हल्की भूख हो, बच्चों की डिमांड या अचानक आए मेहमान, यह रेसिपी हर मौके पर फिट बैठती है. आइए जानते हैं तवा पिज्जा बनाने की सिंपल रेसिपी-

तवा पिज्जा बनाने के लिए सामग्री

पिज्जा सॉस के लिए

टमाटर

प्याज बारीक कटा

लहसुन कटा

ऑरेगानो

लाल मिर्च फ्लैक्स

टमाटर कैचप

मिर्च पाउडर

चीनी

नमक

देसी स्टाइल पिज्जा के लिए

पिज्जा बेस पतले

पिज्जा सॉस

मोज़ेरेला चीज़ कद्दूकस

प्याज स्लाइस

शिमला मिर्च स्लाइस

ओरेगानो सूखा

सूखी लाल मिर्च

मक्खन

जैतून तेल

तवा पिज्जा बनाने की विधि

स्टेप 1- घर पर स्वादिष्ट तवा पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज्जा सॉस बनाएंगे. इसके लिए टमाटर की ऊपरी परत पर क्रॉस बनाएं और उन्हें बर्तन में उबलने के लिए छोड़ दें. टमाटर की ऊपरी परत निकलने तक पकाएं.

स्टेप 2- इसके बाद टमाटर ठंडा कर ऊपरी छिलका उतार लें. इसके बाद टमाटर के बड़े टुकड़े करें और उन्हें मिक्सर में डालकर स्मूद पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को एक बर्तन में निकालकर अलग रख दें.

स्टेप 3- अब एक नॉनस्टिक पैन में जैतून का तेल डालकर गर्म करें. तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें बारीक कटा लहसुन और प्याज डालकर भूनें. 1-2 मिनट तक चलाते हुए भूनने के बाद उसमें टमाटर का पेस्ट, ऑरेगानो, मिर्च पाउडर, सूखी लाल मिर्च फ्लैक्स, टोमेटो कैचप और स्वादानुसार नमक डाल दें.

स्टेप 4- अब इस मिश्रण को चलाते हुए 2-3 मिनट तक पकने दें. फिर चीनी डालें और 2 मिनट तक और पकाएं. अब गैस बंद कर दें. पिज्जा सॉस तैयार हो गया है.

स्टेप 5- अब देसी स्टाइल तवा पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले पिज्जा बेस को लें और उस पर एक चौथाई पिज्जा सॉस डालकर समान रूप से चारों तरफ फैला दें. अब इसके ऊपर शिमला मिर्च और प्याज की स्लाइस फैला दें.

स्टेप 6- इसके ऊपर कसा हुआ मोज़ेराला चीज डालें और ऊपर से लाल मिर्च फ्लैक्स और सूखा ओरेगानो छिड़क दें. आखिर में पिज्जा के ऊपर जैतून तेल को फैला दें.

स्टेप 7- अब एक नॉनस्टिक पैन/तवा लें और उस पर थोड़ा सा मक्खन डालकर फैलाकर गर्म करें. जब मक्खन पिघल जाए तो तवे पर पिज्जा रख दें और उसे ढककर तब तक पकाएं जब तक कि चीज़ पूरी तरह से पिज्जा के ऊपर पिघल न जाए. पिज्जा पकने के दौरान उसे बीच-बीच में चेक भी करते रहें.

स्टेप 8- इसके बाद पिज्जा को एक प्लेट में उतार लें. इसी तरह पिज्जा के दूसरे बेस से भी पिज्जा तैयार कर लें. स्वादिष्ट तवा पिज्जा खाने के लिए तैयार है.