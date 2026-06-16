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Paratha Recipe: नाश्ते को बनाना है कुछ खास? झटपट बनाएं प्याज के पराठा, खाने के बाद पेट भरेगा पर मन नहीं

Onion Paratha Recipe: आप अगर रूटीन पराठे खाकर बोर हो चुके हैं और पराठे की नई रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो प्याज का पराठा बना सकते हैं. प्याज का पराठा बच्चों के टिफिन बॉक्स में रखने के लिए भी एक परफेक्ट फूड डिश है. आइए जानते हैं प्याज के पराठा बनाने का तरीका.

By: Lalit Kumar | Published: June 16, 2026 4:13:02 PM IST

जानिए, प्याज पराठा बनाने का आसान तरीका. (Canva)
जानिए, प्याज पराठा बनाने का आसान तरीका. (Canva)


Onion Paratha Recipe: पराठा भारतीय घरों पराठा प्रसिद्ध रेसिपी है. कई भारतीय घरों में दिन की शुरुआत पराठे के साथ होती है. ब्रेकफास्ट में पराठा खाना काफी पसंद किया जाता है. पारंपरिक पराठे के अलावा आलू पराठा, गोभी पराठा समेत कई वैराइटीज के पराठे काफी लोकप्रिय हैं. इसी फेहरिस्त में प्याज से बना पराठा भी शामिल हैं. प्याज का पराठा काफी टेस्टी होता है. आप अगर रूटीन पराठे खाकर बोर हो चुके हैं और पराठे की नई रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो प्याज का पराठा बना सकते हैं. प्याज का पराठा बच्चों के टिफिन बॉक्स में रखने के लिए भी एक परफेक्ट फूड डिश है. हरा चटनी या सॉस के साथ प्याज का पराठा खाया जा सकता है. सुबह के बिजी शेड्यूल के बीच प्याज का पराठा मिनटों में तैयार होने वाली फूड डिश है. लच्छेदार प्याज का पराठा बेहद सरलता से बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं प्याज के पराठा बनाने का तरीका.

प्याज का पराठा बनाने की सामग्री

घर पर प्याज के पराठा बनाने के लिए बहुत कम सामग्री की जरूरत होती है. इसके लिए आपके पास सिर्फ- गेहूं आटा, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, चाट मसाला, घी, हरी मिर्च, हरा धनिया कटा और नमक चाहिए.

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प्याज का पराठा बनाने की विधि

स्टेप 1- घर पर स्वादिष्ट प्याज का पराठा ब्रेकफास्ट के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को पतले और लंबे आकार में लच्छेदार काटें. इसके बाद प्याज में अजवाइन, अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, हरा धनिया समेत अन्य सभी मसाले डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और ढककर 10 मिनट के लिए अलग रख दें. अब एक बर्तन में गेहूं का आटा छानें और उसमें 1 चम्मच घी/तेल डालकर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ लें.

स्टेप 2- आटा गूंथने के बाद उसकी लोइयां बना लें और एक लोई को लेकर पहले रोटी जैसा बेल लें और उसके बाद प्याज की तैयार स्टफिंग में से थोड़ा सा मिश्रण निकालकर रोटी के बीच में रखें और चारों ओर से बंद कर दोबारा गोल बेल लें. ध्यान रखें कि पराठा ज्यादा पतला न हो. उसे बेलने के दौरान थोड़ा मोटा ही रहने दें.

स्टेप 3- अब एक नॉनस्टिक तवे को मीडियम आंच पर गर्म करें. तवा गर्म होने के बाद उस पर थोड़ा सा घी डालकर चारों और फैलाएं, फिर बेला हुआ पराठा सेकने के लिए डाल दें. थोड़ी देर सिकने के बाद पराठा पलटें और ऊपर की ओर घी लगाएं. कुछ देर बाद पराठा फिर पलटें. इसी तरह पराठे को दोनों ओर से सुनहरा होने तक सेकें.

स्टेप 4- अब पराठा प्लेट में उतार लें. इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए एक-एक कर सारे प्याज के पराठे तैयार कर लें. नाश्ते के लिए टेस्टी प्याज का पराठा बनकर तैयार है. इसे चटनी, सॉस या दही के साथ सर्व कर सकते हैं.

Tags: foodrecipe
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