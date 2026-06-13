Home > लाइफस्टाइल > सूजी नहीं… रात के बचे चावल से ऐसे बनाएं इडली, होटल का स्वाद पड़ जाएगा फीका, मिनटों में चट कर जाएंगे बच्चे

सूजी नहीं… रात के बचे चावल से ऐसे बनाएं इडली, होटल का स्वाद पड़ जाएगा फीका, मिनटों में चट कर जाएंगे बच्चे

Leftover Rice Idli Recipe: आजकल सुबह नाश्ते में ज्यादातर लोग इसको बनाकर खाते हैं. आमतौर पर सूजी की इडली बनवाकर खाई जाती है. लेकिन, क्या आपने कभी चावल की इडली ट्राई की है. वो भी रात के बचे चावल से. आज हम आपको रात के बचे चावल से इडली बनाने का तरीका बताएंगे.

By: Lalit Kumar | Published: June 13, 2026 4:12:33 PM IST

रात के बचे चावल से इडली बनाने का आसान तरीका. (Canva)
रात के बचे चावल से इडली बनाने का आसान तरीका. (Canva)


Leftover Rice Idli Recipe: खाने के शौकीन हर दिन कुछ नया ट्राई करते रहते हैं. वे किसी भी साधारण डिश को स्पेशल बना देते हैं. साउथ इंडियन इडली इनमें से एक है. आजकल सुबह नाश्ते में ज्यादातर लोग इसको बनाकर खाते हैं. आप भी घर में सूजी की इडली बनवाकर खाते ही होंगे. लेकिन, क्या आपने कभी चावल की इडली ट्राई की है. वो भी रात के बचे चावल से. आज हम आपको रात के बचे चावल से इडली बनाने का तरीका बताएंगे. क्योंकि, कई घरों में लगभग रोजाना ही चावल बनाकर खाए जाते हैं, वहीं कई बार ज्यादा मात्रा में चावल बन जाते हैं. ऐसी सूरत में अगले दिन बचे हुए चावल से इडली बनाकर टेस्टी नाश्ता तैयार किया जा सकता है. चावल से तैयार होने वाली इडली को बच्चे खूब  पसंद करेंगे. यही नहीं, इसे आप घर आए मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं. 

हालांकि, चावल से इडली बनाने के लिए सूजी और दही का उपयोग भी किया जाता है. आपने अगर कभी इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो हमारी बताई विधि की मदद से बेहद आसानी से इसे बना सकते हैं. आइए जानते हैं रेसिपी.

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बचे चावल से इडली बनाने के लिए जरूरी सामग्री

घर पर रात के बचे चावल से इडली बनाने के लिए, चावल के अलावा, सूजी (रवा), दही, बेकिंग सोडा, पानी और नमक चाहिए होता है. इन सभी की मदद से आप स्वादिष्ट इडली बना सकते हैं.

सूजी नहीं… रात के बचे चावल से ऐसे बनाएं इडली, होटल का स्वाद पड़ जाएगा फीका, मिनटों में चट कर जाएंगे बच्चे

रात के बचे चावल से इडली बनाने की विधि

स्टेप 1- घर पर रात के बचे चावल से नाश्ते में स्वादिष्ट इडली बनाने के लिए सबसे पहले ब्लेंडर में डेढ़ कप पके हुए चावल डालें और उसमें एक कप पानी मिलाएं. अब चावल को अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए स्मूद पेस्ट तैयार कर लें. अब चावल से तैयार बैटर को एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लें और अलग रख दें. अब एक कड़ाही को लेकर उसमें सूजी डालें और धीमी आंच पर गर्म करें. सूजी हो हल्का गुलाबी होने और सुगंधित होने तक भूनें.

स्टेप 2- अब सूजी को एक बर्तन में निकाल लें और ठंडा होने दें. इसके बाद सूजी में एक कप दही और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. इस मिश्रण को चावल के बैटर में डालकर अच्छी तरह से मिला लें. अब सारे घोल को 3-4 मिनट तक अच्छे से फेंटे जिससे बैटर एकदम हल्का हो जाए. इसके बाद बर्तन को ढककर घोल को 20 मिनट के लिए अलग रख दें. इतने वक्त में बैटर थोड़ा फूल जाएगा.

स्टेप 3- अब घोल में जरूरत के मुताबिक पानी डालकर एक बार फिर फेंटे. इसके बाद उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालकर मिलाएं. अब इडली पॉट लेकर उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और तैयार घोल को डालकर मीडियम आंच पर इडली को लगभग 15 मिनट तक स्टीम करें. 

स्टेप 4- इतने वक्त में इडली पूरी तरह से पक जाएगी. अब पकी इडली को एक बर्तन में निकाल लें. इसी तरह सारे घोल से इडली तैयार कर लें. अब नाश्ते में सांभर या चटनी के साथ इडली सर्व करें.

Tags: Food recipeidli recipe
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