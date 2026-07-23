नाश्ते में खाना है कुछ स्पेशल? मिनटों में बनाकर खाएं सूजी उत्तपम, गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट, सीखें रेसिपी

Suji Uttapam Recipe: अगर आप हर सुबह एक ही तरह का नाश्ता खाकर ऊब चुके हैं और कुछ स्वादिष्ट, झटपट बनने वाला और हेल्दी विकल्प तलाश रहे हैं, तो सूजी उत्तपम आपके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकता है. साउथ इंडियन व्यंजनों में खास जगह रखने वाला यह व्यंजन अपने मुलायम टेक्सचर, कुरकुरे किनारों और सब्जियों से भरपूर स्वाद के कारण बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है. पोषक तत्वों से भरपूर सूजी उत्तपम दिन की शुरुआत के लिए एक संतुलित और हल्का नाश्ता माना जाता है. पारंपरिक उत्तपम को तैयार करने के लिए दाल और चावल का बैटर पहले से तैयार करना पड़ता है, जिसमें काफी समय लगता है.

वहीं, सूजी उत्तपम की खासियत यह है कि इसे बिना किसी लंबी तैयारी के कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है. अगर आपने अब तक घर पर इस आसान और स्वादिष्ट रेसिपी को ट्राई नहीं किया है, तो हमारी बताई विधि की मदद से इसे बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं.

सूजी उत्तपम बनाने के लिए सामग्री

घर पर सूजी का उत्तपम बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होगी. इसके लिए आपके पास- सूजी, दही, टमाटर कटा, पत्तागोभी कटी, शिमला मिर्च कटी, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक कद्दूकस, बेकिंग सोडा, राई, तेल और स्वादानुसार नमक चाहिए.

सूजी उत्तपम बनाने की विधि

स्टेप 1- घर पर नाश्ते में स्वादिष्ट सूजी उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में सूजी डालें. अब सूजी में दही डालकर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करें. इसके बाद इस मिश्रण में थोड़ा सा पानी मिलाएं और पकोड़े के घोल जैसा बैटर तैयार कर लें.

स्टेप 2- अब इस घोल में बारीक कटी हरी मिर्च, कद्दूकस अदरक और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें. इसके बाद बैटर को ढककर 15 मिनट के लिए अलग रख दें ताकि बैटर फूल सके.

स्टेप 3- अब शिमला मिर्च, पत्तागोभी, टमाटर को बारीक काट लें और एक बाउल में डालकर मिलाकर रख लें. तय समय के बाद बैटर को लें और उसमें बेकिंग सोडा डालकर मिक्स कर दें. अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं.

स्टेप 4- अब एक नॉनस्टिक पैन/तवा लेकर मीडियम आंच पर गर्म करें. तवा गर्म होने के बाद उस पर थोड़ा सा तेल डालकर चारों तरफ फैला दें. इसमें थोड़ी सी राई डालकर फैलाएं.

स्टेप 5- अब उत्तपम का बैटर लें और जब राई चटकने लगे तो तवे पर 2 कटोरी उत्तपम का बैटर डालकर गोल-गोल करते हुए फैला दें. अब उत्तपम के ऊपर कटी सब्जियां टमाटर, पत्तागोभी और शिमला मिर्च डालकर एक जैसी फैलाएं. ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें. अब थोड़ा सा तेल उत्तपम के चारों ओर डाल दें और करछी के पिछले हिस्से से सब्जियों को उत्तपम पर दबाकर पकाएं.

स्टेप 6- सुनहरा होने तक उत्तपम को दोनों ओर से पलटते हुए सेक लें. नाश्ते के लिए टेस्टी उत्तपम बनकर तैयार है. इसी तरह सारे बैटर से सूजी उत्तपम तैयार कर लें. इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व करें.