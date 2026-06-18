नाश्ते में बनाकर खाएं सूजी के कुरकुरे पकौड़े, खाने के बाद हर कोई करेगा तारीफ, सीखें बनाने का तरीका

Suji Pakoda: मानसून जल्द ही दस्तक देने वाली है. बारिश के दौरान चाय के साथ पकौड़े खाने का मन करता है. आमतौर पर लोग बेशन के पकौड़े बनाकर खाते हैं, लेकिन क्या कभी सूजी के पकौड़े ट्राई किए हैं. बेसन की तरह ही सूजी से बने पकौड़ों का स्वाद भी लाजवाब होता है. ये पकौड़े बेहद कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं. इसे ब्रेकफास्ट या फिर दिन में स्नैक्स के तौर पर बनाया जा सकता है. बच्चों के लंच बॉक्स में भी सूजी के पकोड़े रखे जा सकते हैं. सुबह की भागदौड़ के बीच भी सूजी पकौड़ों को बेहद आसानी से तैयार किया जा सकता है. इनको आप घर में आए मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं. अगर आप भी सूजी के पकौड़े घर पर बनाना चाहते हैं तो हमारी बताई विधि ट्राई कर सकते हैं. आइए जानते हैं सूजी के पकौड़े बनाने की आसान रेसिपी.

सूजी के पकौड़े बनाने के लिए सामग्री

घर पर सूजी के पकौड़े बनाने के लिए कुछ सामग्री चाहिए. इसके लिए सूजी, दही, प्याज बारीक कटा, अदरक पेस्ट, हरी मिर्च कटी, हरा धनिया कटा, कढ़ी पत्ते कटे, हींग, बेकिंग सोडा, अंदाजानुसार तेल और स्वादानुसार नमक चाहिए.

सूजी के पकौड़े बनाने की विधि

स्टेप 1- घर पर स्वाद से भरपूर सूजी के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में सूजी (रवा) डालें और उसमें दही डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें. इसके बाद अदरक का पेस्ट, कटी हरी मिर्च, हरा धनिया और कढ़ी पत्ते डालकर सभी चीजों को मिश्रण के साथ मिलाएं.

स्टेप 2- अब इसमें बारीक कटी प्याज, जीरा, चुटकीभर हींग और स्वदाानुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें. फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए बैटर तैयार कर लें.

स्टेप 3- तैयार बैटर को 10 मिनट के लिए अलग रख दें, जिससे बैटर थोड़ा गाढ़ा हो जाए. इसके बाद बैटर में बेकिंग सोडा डालकर धीरे-धीरे मिक्स करें. अब एक कड़ाही में तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें.

स्टेप 4- जब तेल गर्म हो जाए तो सूजी का तैयार घोल लें और थोड़ा-थोड़ा बैटर हाथ में लेकर कड़ाही में डालते हुए पकौड़े बनाएं. इन्हें पलटते हुए तब तक तलें जब तक कि पकोड़े सुनहरे होकर कुरकुरे न हो जाएं.

स्टेप 5- इसके बाद तैयार पकोड़े एक प्लेट में उतार लें. इसी तरह सारे घोल से सूजी के पकोड़े तैयार कर लें. गर्मागर्म सूजी पकौड़े टमाटर सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व करें.