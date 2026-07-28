Home > लाइफस्टाइल > इडली-डोसा छोड़िए, मात्र 15 मिनट में सूजी से बनाइए क्रिस्पी मेदू वड़ा, स्वाद ऐसा कि बार-बार मांगेंगे सब

इडली-डोसा छोड़िए, मात्र 15 मिनट में सूजी से बनाइए क्रिस्पी मेदू वड़ा, स्वाद ऐसा कि बार-बार मांगेंगे सब

Suji Medu Vada Recipe: क्या आपका भी शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा और टेस्टी खाने का मन करता है? अगर हां, तो इस बार बाजार के स्नैक्स की जगह घर पर सूजी का मेदू वड़ा ट्राई करें. आइए जानते हैं सूजी से मेदू वड़ा बनाने की बेहद आसान रेसिपी.re

By: Lalit Kumar | Published: July 28, 2026 5:41:27 PM IST

सूजी से क्रिस्पी मेदू वड़ा बनाने की आसान रेसिपी. (AI)
सूजी से क्रिस्पी मेदू वड़ा बनाने की आसान रेसिपी. (AI)


Suji Medu Vada Recipe: क्या आपका भी शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा और टेस्टी खाने का मन करता है? अगर हां, तो इस बार बाजार के स्नैक्स की जगह घर पर सूजी का मेदू वड़ा ट्राई करें. बाहर से गोल्डन और क्रिस्पी, अंदर से नरम यह साउथ इंडियन डिश सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाती है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए उड़द दाल भिगोने की भी जरूरत नहीं पड़ती. कम समय, आसान रेसिपी और लाजवाब स्वाद की वजह से यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की पसंद बन सकती है. आइए जानते हैं सूजी से मेदू वड़ा बनाने की बेहद आसान रेसिपी.re

सूजी मेदू वड़ा का स्वाद बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएगा. आप साउथ इंडियन डिशेस को पसंद करते हैं तो इस बार इडली, डोसा, उत्तपम के बजाय मेदू वड़ा को ट्राई कर सकते हैं. आइए जानते हैं मेदू वड़ा बनाने की आसान रेसिपी.

You Might Be Interested In

सूजी मेदू वड़ा बनाने के लिए सामग्री

  • सूजी
  • जीरा
  • कढ़ी पत्ते कटे
  • हरी धनिया पत्ती
  • काली मिर्च कुटी
  • नींबू रस
  • हरी मिर्च कटी
  • तेल
  • पानी
  • नमक

सूजी मेदू वड़ा बनाने की विधि

स्टेप 1- दिन में भूख लगे और कुछ चीज जल्दी बनाना हो तो सूजी मेदू वड़ा की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाही में 2 कप पानी, 1 टी स्पून तेल और आधा चम्मच नमक डालकर मिला दें. अब गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर पानी को उबाल लें. जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें सूजी डालें और बड़ी चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर दें. अब सूजी को तब तक पकाएं जब तक कि वह पानी को पूरी तरह से सोख न ले.

स्टेप 2- जब सूजी पक जाए तो उसे एक बड़ी मिक्सिंग बाउल में डालें और उसमें काली मिर्च पाउडर, जीरा, कढ़ी पत्ते, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और नींबू रस डालकर सभी को अच्छी तरह से मिक्स करें. इसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर उन्हें चिकना कर लें. इसके बाद थोड़ा सा सूजी मिश्रण लें और इसे रोल करके चपटा कर दें. इसके बाद इसके बीच में एक छेद कर दें. इसी तरह सारे मिश्रण से सूजी मेदू वड़ा तैयार कर लें.

स्टेप 3- अब एक कड़ाही में तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. जब तेल गर्म हो जाएं तो उसमें सूजी मेदू वड़ा डाल दें और मीडियम आंच पर डीप फ्राई करें. मेदू वड़ा तब तक सेकें जब तक कि दोनों ओर से सुनहरा होकर क्रिस्पी न हो जाए. इसके बाद उन्हें एक प्लेट में उतार लें. इसी तरह सारे मेदू वड़ा को डीप फ्राई कर लें. अब सूजी मेदू वड़ा को चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या है आकांक्षा चमोला का तीसरा राज़, जिसके सामने आने...

July 28, 2026

पंजाबी सिंगर जस मानक ने की सगाई

July 28, 2026

बेटी नितारा के साथ एंजॉय करते दिखे ‘डैडी कूल’ अक्षय!

July 28, 2026

कौन हैं प्रिया बनर्जी?

July 28, 2026

डायबिटीज के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?

July 27, 2026

नॉवेल्स पर आधारित 5 शानदार फिल्में

July 27, 2026
इडली-डोसा छोड़िए, मात्र 15 मिनट में सूजी से बनाइए क्रिस्पी मेदू वड़ा, स्वाद ऐसा कि बार-बार मांगेंगे सब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इडली-डोसा छोड़िए, मात्र 15 मिनट में सूजी से बनाइए क्रिस्पी मेदू वड़ा, स्वाद ऐसा कि बार-बार मांगेंगे सब
इडली-डोसा छोड़िए, मात्र 15 मिनट में सूजी से बनाइए क्रिस्पी मेदू वड़ा, स्वाद ऐसा कि बार-बार मांगेंगे सब
इडली-डोसा छोड़िए, मात्र 15 मिनट में सूजी से बनाइए क्रिस्पी मेदू वड़ा, स्वाद ऐसा कि बार-बार मांगेंगे सब
इडली-डोसा छोड़िए, मात्र 15 मिनट में सूजी से बनाइए क्रिस्पी मेदू वड़ा, स्वाद ऐसा कि बार-बार मांगेंगे सब