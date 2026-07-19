मिनटों में तैयार, स्वाद में लाजवाब! सुबह के नाश्ते के लिए परफेक्ट हैं सूजी के अप्पे, बच्चे भी करेंगे बार-बार डिमांड

Suji Appe Recipe: सुबह की शुरुआत अगर स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ते से हो जाए, तो पूरा दिन एनर्जी से भर जाता है. ऐसे में अगर आप रोज-रोज पराठा, ब्रेड या पोहा खाकर बोर हो चुके हैं, तो सूजी के अप्पे आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. बाहर से हल्के कुरकुरे, अंदर से मुलायम और सब्जियों से भरपूर ये अप्पे स्वाद के साथ सेहत का भी शानदार कॉम्बिनेशन हैं. खास बात यह है कि, इन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और बच्चे से लेकर बड़े तक इन्हें बड़े चाव से खाते हैं. अगर आप ऐसा नाश्ता चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ हल्का, हेल्दी और मिनटों में तैयार हो जाए, तो सूजी के अप्पे की यह आसान रेसिपी जरूर ट्राई करें. आइए जानते हैं सूजी अप्पे बनाने की रेसिपी.

सूजी अप्पे बनाने के लिए सामग्री

घर पर सूजी के अप्पे बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है. इसके लिए सूजी, दही, अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च कटी, प्याज, राई, हल्दी, साबुत जीरा, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, तिल, गरम मसाला, हरा धनिया, तेल और स्वादानुसार नमक होना चाहिए.

सूजी अप्पे बनाने की विधि

स्टेप 1- घर पर सूजी अप्पे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को साफ करें और एक बड़ी बाउल में डाल दें. अब बाउल में दही भी डालें और सूजी के साथ दही को अच्छी तरह से मिक्स कर दें. अब इस मिश्रण में लगभग 2 कप पानी डालें और अच्छी तरह से फेंट लें और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. तैयार पेस्ट को ढककर 15 मिनट के लिए अलग रख दें. अब गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च के बारीक-बारीक टुकड़े काट लें.

स्टेप 2- अब एक कड़ाही में 2 टेबलस्पून तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. तेल गर्म हो जाए तो उसमें राई और जीरा डालकर चटकने तक भून लें. इसके बाद कड़ाही में अदरक पेस्ट और लहसुन पेस्ट डालकर करछी से चलाते हुए भूनें. फिर बारीक कटी हरी मिर्च डालें और प्याज को बारीक काटकर डाल दें. अब प्याज को तब तक भूनें जब तक कि उसका रंग गोल्डन ब्राउन न हो जाए.

स्टेप 3- इसके बाद इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च और कटी गाडर डालकर चलाते हुए पकाएं. कुछ देर बाद कटे हुए टमाटर डालें और सारी सामग्रियों को तब तक भूनें जब तक कि वे अच्छी तरह से नरम न हो जाएं. आंच तेज कर सब्जियों को 2 मिनट तक पका लें. सब्जियां नरम होने के बाद उसमें हल्दी, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक मिक्स कर 1 मिनट तक और पकाएं. फिर गैस बंद कर मिश्रण को ठंडा होने दें.

स्टेप 4- सब्जियों का मिश्रण ठंडा होने के बाद उन्हें सूजी के बेटर में डालकर अच्छे से मिलाएं. अब थोड़ा सा साबुत जीरा, स्वादानुसार नमक और कटा हरा धनिया डालकर मिक्स कर दें. अब अप्पे बनाने का पॉट लें और उसके सारे खानों में थोड़ा सा तेल और राई के दाने डालें.

स्टेप 5- इसके बाद अप्पे के बैटर को सभी खानों में भर दें और और पॉट को बंद कर उन्हें 2-3 मिनट तक पकाएं. फिर ढक्कन खोलकर अप्पे पलट दें और दोबारा 2-3 मिनट तक दूसरी ओर से पकाएं. टेस्टी सूजी अप्पे बनकर तैयार हैं. इन्हें नाश्ते में चटनी या सॉस के साथ सर्व करें.