Strawberry Sandwich: ब्रेकफास्ट में लाएं मीठा ट्विस्ट! 10 मिनट में तैयार होगा टेस्टी और हेल्दी स्ट्रॉबेरी सैंडविच

Strawberry Sandwich Recipe: रोज सुबह नाश्ते में वही पोहा, पराठा या सैंडविच देखकर अगर मन ऊब गया है, तो इस बार ब्रेकफास्ट में कुछ टेस्टी, हेल्दी और बिल्कुल हटकर ट्राई करिए. क्या आपने कभी सोचा है कि मीठी-रसीली स्ट्रॉबेरी से भी शानदार सैंडविच तैयार किया जा सकता है? जी हां, Strawberry Sandwich स्वाद में जितना खास है, इसे बनाना उतना ही आसान. खास बात यह है कि इसे तैयार करने में आपको घंटों किचन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. महज 10 मिनट में स्ट्रॉबेरी सैंडविच बनाकर आप बच्चों से लेकर बड़ों तक को ब्रेकफास्ट में एक नया स्वाद दे सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.

स्ट्रॉबेरी सैंडविच बनाने के लिए सामग्री

ब्रेड स्लाइस – 4

स्ट्रॉबेरी – 1 कप

मलाई – 1 कप

शहद – 1 टेबलस्पून

स्ट्रॉबेरी सैंडविच बनाने की विधि

स्ट्रॉबेरी सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को लें और उन्हें पानी से धोकर साफ कर लें. अब स्ट्रॉबेरी को सूखे साफ कपड़े से पोछ लें, इसके बाद स्ट्रॉबेरी को काटकर एक बाउल में रख दें. कुछ स्ट्रॉबेरी को सजावट के लिए निकालकर अलग रख दें. अब एक मिक्सिंग बाउल लें और उसमें कटी हुई स्ट्रॉबेरी और शहद डालकर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. इसके बाद मलाई को लें और उसे भी अच्छी तरह से फेंट लें.

सैंडविच के लिए ब्रेड स्लाइस को टोस्ट कर या फिर सादा ही इस्तेमाल किया जा सकता है. अब एक ब्रेड स्लाइस लें और उसके ऊपर फेंटी हुई मलाई को चारों ओर लगा दें. इसके बाद मलाई के ऊपर तैयार किया गया हनी-स्ट्रॉबेरी का मिश्रण डालकर अच्छे से फैला दें. इसके बाद दूसरी ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर रखकर सैंडविच को दोनों हाथों से हल्का सा दबा दें.

इसी तरह दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लें. अब दोनों सैंडविच को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. आपका स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सैंडविच बनकर तैयार हो गया है. इसे सर्व करने से पहले ऊपर से थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी गार्निश करें.