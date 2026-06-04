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घर में बनाएं होटल जैसा स्ट्रॉबेरी सैंडविच, ब्रेकफास्ट हो जाएगा खास, बनाने के लिए चाहिए मात्र 10 मिनट

Strawberry Sandwich Recipe: रोज एक जैसा नाश्ता किसी को भी बोर कर सकता है. अगर भी अपना ब्रेकफास्ट बदलना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी सैंडविच ट्राई कर सकते हैं. यह बेहद कम समय में बनकर तैयार हो जाता है. आइए जानते हैं इसको बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: June 4, 2026 8:22:15 PM IST

घर पर सैंडविच बनाने का आसान तरीका. (Canva)
घर पर सैंडविच बनाने का आसान तरीका. (Canva)


Strawberry Sandwich Recipe: रोज एक जैसा नाश्ता किसी को भी बोर कर सकता है. अगर भी अपना ब्रेकफास्ट बदलना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी का एक नाश्ता ट्राई कर सकते हैं. दरअसल, स्ट्रॉबेरी का स्वाद काफी पसंद किया जाता है. स्ट्रॉबेरी से बनने वाला सैंडविच भी काफी टेस्टी होता है. लगभग हर घर में रोज ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या बनाया जाए तो टेस्टी और हेल्दी हो, साथ ही बेहद कम वक्त में तैयार हो जाए. अगर आप भी इस समस्या का सामना करते हैं तो इस बार ब्रेकफास्ट में स्ट्रॉबेरी सैंडविच ट्राई कर सकते हैं. आमतौर पर घरों में नाश्ते में सैंडविच बनाना बेहद कॉमन होता है. आप इस रेसिपी में थोड़ा सा ट्विस्ट देते हुए स्ट्रॉबेरी से सैंडविच तैयार कर सकते हैं.

स्ट्रॉबेरी का स्वाद बेहतरीन होने के साथ ही इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं. आप इस रेसिपी को सिर्फ 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं. अब तक अगर स्ट्रॉबेरी सैंडविच की रेसिपी को आपने ट्राई नहीं किया है तो हमारी बताई विधि से इसे बेहद आसान तरीके से तैयार किया जा सकता है. आइए जानते हैं घर पर आसानी से स्ट्रॉबेरी सैंडविच बनाने का आसान तरीका-

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स्ट्रॉबेरी सैंडविच बनाने की सामग्री

घर पर स्ट्रॉबेरी सैंडविच बनाने के लिए केवल 4 सामग्री होनी चाहिए. इसके लिए 4 ब्रेड स्लाइस, 1 कप स्ट्रॉबेरी, 1 कप मलाई, 1 टेबलस्पून शहद चाहिए. इन चीजों की मदद से आप आसानी से आपका स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा.

स्ट्रॉबेरी सैंडविच बनाने की आसान विधि

स्ट्रॉबेरी सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को लें और उन्हें पानी से धोकर साफ कर लें. अब स्ट्रॉबेरी को सूखे साफ कपड़े से पोछ लें, इसके बाद स्ट्रॉबेरी को काटकर एक बाउल में रख दें. कुछ स्ट्रॉबेरी को सजावट के लिए निकालकर अलग रख दें. अब एक मिक्सिंग बाउल लें और उसमें कटी हुई स्ट्रॉबेरी और शहद डालकर दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. इसके बाद मलाई को लें और उसे भी अच्छी तरह से फेंट लें.

सैंडविच के लिए ब्रेड स्लाइस को टोस्ट कर या फिर सादा ही इस्तेमाल किया जा सकता है. अब एक ब्रेड स्लाइस लें और उसके ऊपर फेंटी हुई मलाई को चारों ओर लगा दें. इसके बाद मलाई के ऊपर तैयार किया गया हनी-स्ट्रॉबेरी का मिश्रण डालकर अच्छे से फैला दें. इसके बाद दूसरी ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर रखकर सैंडविच को दोनों हाथों से हल्का सा दबा दें. इसी तरह दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लें. अब दोनों सैंडविच को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. आपका स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सैंडविच बनकर तैयार हो गया है. इसे सर्व करने से पहले ऊपर से थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी गार्निश करें.

Tags: foodlifestylerecipe
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