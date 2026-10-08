Soya Cutlet Recipe: रोज-रोज पोहा-पराठा खाकर हैं बोर? नाश्ते में ट्राई करें क्रिस्पी सोया कटलेट, स्वाद में लाजवाब

Soya Cutlet Recipe: रोज-रोज पोहा, पराठा और सैंडविच खाकर अगर आप भी बोर हो गए हैं, तो इस बार नाश्ते में कुछ नया और मजेदार ट्राई करें. क्रिस्पी सोया कटलेट स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ आपकी डाइट में प्रोटीन शामिल करने का भी एक अच्छा विकल्प है. बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम ये कटलेट बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आ सकते हैं. खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या किसी खास सामग्री की जरूरत नहीं होती. आप इन्हें सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ गर्मागर्म स्नैक्स के तौर पर सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर स्वादिष्ट सोया कटलेट बनाने का आसान तरीका.

सोया कटलेट बनाने के लिए सामग्री

सोया बड़ी का चूरा – 2 कप

आलू उबले हुए – 4

ब्रेड का चूरा – 1 कप

प्याज बारीक कटा – 1 कप

बेसन – 3 टेबलस्पून

अदरक-लहसुन पेस्ट – 1 टी स्पून

हरी मिर्च बारीक कटी – 4

काली मिर्च पाउडर – 1 टी स्पून

हल्दी – 1 टी स्पून

हरा धनिया कटा – 2 टेबलस्पून

तेल- आवश्यतानुसार

नमक – स्वादानुसार

सोया कटलेट बनाने की विधि

स्टेप 1- सोया कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले सोया बड़ी को लेकर उसे गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगोकर रख दें. तय समय के बाद बड़ी को निकालकर उन्हें दोनों हथेलियों से अच्छी तरह से दबाकर पूरा पानी निकाल लें.

स्टेप 2- अब मिक्सर में सोडा बड़ी के साथ प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर दरदरा पीस लें. अब इस पिसे हुए मिश्रण में बेसन मिला दें.

स्टेप 3- इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर डालकर मिश्रण के साथ अच्छे से मिक्स कर दें. इस मिश्रण में ऊपर से ब्रेड का चूरा और उबले आलू मिलाकर अच्छे से सारे मिश्रण को मैश कर मिक्स कर लें.

स्टेप 4- अब इस मिश्रण से कटलेट तैयार कर लें. इसके बाद कड़ाही में तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें कटलेट डालकर फ्राई करें. कटलेट पलट-पलटकर सुनहरा होने तक फ्राई करें.

स्टेप 5- इसके बाद एक प्लेट में निकाल लें. इसी तरह सारे कटलेट को तल लें. नाश्ते के लिए आपके स्वादिष्ट सोया कटलेट तैयार हो चुके हैं. इन्हें चटनी, टोमेटो कैचअप या फिर दही के साथ सर्व करें.