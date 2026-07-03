Home > लाइफस्टाइल > घर पर बनाएं बाजार जैसा मुलायम दही भल्ला, हर निवाले में मिलेगा खट्टा-मीठा स्वाद, बेहद आसान है रेसिपी

घर पर बनाएं बाजार जैसा मुलायम दही भल्ला, हर निवाले में मिलेगा खट्टा-मीठा स्वाद, बेहद आसान है रेसिपी

Dahi Bhalla Recipe: दही भल्ला का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. ठंडे दही, मुलायम भल्लों और खट्टी-मीठी चटनी का शानदार मेल इसे भारत के सबसे पसंदीदा स्नैक्स में शामिल करता है. अच्छी बात यह है कि बाजार जैसा नरम और स्वादिष्ट दही भल्ला अब आप बिना ज्यादा मेहनत के घर पर भी तैयार कर सकते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: July 3, 2026 4:50:46 PM IST

जानिए, दही भल्ला बनाने का आसान तरीका. (AI)
जानिए, दही भल्ला बनाने का आसान तरीका. (AI)


Dahi Bhalla Recipe: दही भल्ला का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. ठंडे दही, मुलायम भल्लों और खट्टी-मीठी चटनी का शानदार मेल इसे भारत के सबसे पसंदीदा स्नैक्स में शामिल करता है. चाहे त्योहार हो, शादी-ब्याह, कोई पार्टी या फिर वीकेंड की खास दावत, दही भल्ला लगभग हर मौके की शान बन जाता है. यही वजह है कि यह सिर्फ एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड ही नहीं, बल्कि घरों में भी बड़े चाव से बनाया जाता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर उम्र के लोगों को इसका स्वाद खूब पसंद आता है. कई जगह इसे दही वड़ा के नाम से भी जाना जाता है. अच्छी बात यह है कि बाजार जैसा नरम और स्वादिष्ट दही भल्ला अब आप बिना ज्यादा मेहनत के घर पर भी तैयार कर सकते हैं.

पारंपरिक दही भल्ला उड़द की दाल से बनाया जाता है. दाल से बने भल्ले बेहद मुलायम और स्पंजी होते हैं. वहीं अगर आपके पास समय कम है, तो सूजी से बनने वाला इंस्टेंट दही भल्ला भी बेहतरीन विकल्प है. यह जल्दी तैयार हो जाता है और स्वाद में भी किसी से कम नहीं होता. तो आइए शुरू करते हैं मुलायम दही भल्ला बनाने का आसान तरीका- 

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दही भल्ला बनाने के लिए सामग्री

उड़द दाल, जीरा दरदरा कुटा, भुना जीरा पाउडर, हींग, चाट मसाला, काला नमक, अदरक कुटा, कश्मीरी मिर्च पाउडर, हरी मिर्च कटी, धनिया पत्ती, काजू कटे, किशमिश, अनार दाने, मीठी दही, इमली की चटनी, तेल और स्वादानुसार नमक चाहिए.

दही भल्ला बनाने की विधि

स्टेप 1- टेस्टी दही भल्ला बनाने के लिए सबसे पहले उड़द दाल को साफ कर अच्छे से धोएं. इसके बाद लगभग 3 घंटे तक पानी में भिगोकर रख दें. फिर उड़द दाल को पानी से निकालें और उसे मिक्सर की मदद से पीसकर पेस्ट बना लें.

स्टेप 2- अब तैयार पेस्ट में हींग पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं. तैयार पेस्ट को तब तक फेंटे कि हल्का और शाइनी हो जाए. इसके बाद उड़द दाल पेस्ट में भुना जीरा, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, काजू, किशमिश और स्वादानुसार नमक मिक्स कर दें.

स्टेप 3- अब एक कड़ाही में तेल डालकर धीमी आंच पर गर्म करें. जब तेल गर्म हो जाए तो तैयार दाल पेस्ट से भल्ले बनाकर कड़ाही में डालें. भल्ले बनाने से पहले हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा लें, जिससे बेहतर तरीके से भल्ले बन सकें.

स्टेप 4- भल्लों को हल्का सुनहरा होने तक डीप फ्राई करें. भल्ले जब बन जाएं तो उन्हें नमक के गर्म पानी में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें. ऐसा करने से भल्लों का अतिरिक्त तेल निकल जाएगा और वे एकदम नरम हो जाएंगे.

स्टेप 5- इसी तरह दाल के सारे पेस्ट से भल्ले तैयार कर लें. अब तैयार भल्लों का पानी निचोड़कर उन्हें प्लेट में डालें और उसके ऊपर मीठी दही, इमली की चटनी, हरी दनिया पत्ती, अनार दाना, चाट मसाला, गरम मसाला और थोड़ा सा भुना जीरा छिड़क दें. स्वाद से भरपूर खट्टे-मीठे दही भल्ले सर्व करने के लिए तैयार हैं.

Tags: famous foodFood recipehealthy food
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