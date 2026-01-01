Home > लाइफस्टाइल > सेव टमाटर की सब्जी बनाने का आसान तरीका, इन गलतियों को न करें नजरअंदाज..!

सेव टमाटर की सब्जी बनाने का आसान तरीका, इन गलतियों को न करें नजरअंदाज..!

Sev Tamatar Ki Sabzi Recipe: सेव टमाटर की सब्जी टमाटर और मसालों से बनने वाली आसान देसी डिश है. गाढ़ी खट्टी ग्रेवी और ऊपर से डाली गई सेव इसे रोटी के साथ सादा लेकिन स्वादिष्ट बनाती है.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 1, 2026 3:31:43 PM IST

Sev Tamatar Ki Sabzi Recipe
Sev Tamatar Ki Sabzi Recipe


Sev Tamatar Ki Sabzi Recipe: कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनके लिए किसी खास मौके या यादों की जरूरत नहीं होती. वे बस तब अच्छे लगते हैं जब मन कुछ गर्म, जाना-पहचाना और सुकून देने वाला खाने का करता है. सेव टमाटर की सब्जी भी ऐसी ही है. ये उन घरों में बनती है जहां टमाटर हमेशा मिल जाते हैं, मसाले अंदाज से डाले जाते हैं और खाना जल्दी लेकिन ढंग से तैयार किया जाता है. राजस्थान और गुजरात में आम ये सब्जी बताती है कि कम चीजों से भी भरपूर स्वाद पाया जा सकता है. खट्टी, तीखी और पूरी तरह देसी ये सब्जी रोजमर्रा के खाने में आसानी से शामिल की जा सकती है.

 सेव टमाटर की सब्जी क्या है

सेव टमाटर की सब्जी में टमाटर को मसालों के साथ पकाकर उसकी ग्रेवी बनाई जाती है और आखिर में उसमें सेव डाली जाती है. इसमें भारी मात्रा में प्याज या दूसरी सब्जियां नहीं होतीं. टमाटर की खटास और सेव की हल्की कुरकुराहट ही इसका असली आधार है.

राजस्थान में ये सब्जी अक्सर बिना प्याज-लहसुन के बनती है, जबकि गुजरात में इसका स्वाद थोड़ा हल्का रखा जाता है. लेकिन हर जगह इसकी पहचान इसका तेज स्वाद और जल्दी बनने वाली विधि ही है.

 राजस्थान और गुजरात में क्यों पसंद की जाती है

इन इलाकों में ऐसे खाने प्रचलित हैं जिनमें कम पानी और कम ताजी सब्जियों की जरूरत हो. टमाटर आसानी से मिल जाते हैं, मसाले लंबे समय तक चलते हैं और सेव बिना ज्यादा मेहनत के सब्जी को भरपूर बना देती है. इसी वजह से सेव टमाटर की सब्जी रोज के खाने में बहुत काम आती है और रोटी या बाजरे की रोटी के साथ अच्छी लगती है.

सेव टमाटर की सब्जी बनाने का तरीका

 पके हुए टमाटर (बारीक कटे हुए)
 तेल या घी
 जीरा
 हींग
 हरी मिर्च (बारीक कटी)
 अदरक का पेस्ट
 हल्दी पाउडर
 लाल मिर्च पाउडर
 धनिया पाउडर
 गरम मसाला
 नमक
 थोड़ा पानी
 मोटी सेव
 हरा धनिया

 बनाने के तरीके

1. तड़का तैयार करें- कढ़ाही में तेल या घी गरम करें. उसमें जीरा डालें और चटकने दें.

2. खुशबू बढ़ाएं- अब हींग, अदरक और हरी मिर्च डालें. हल्का सा भूनें ताकि खुशबू आने लगे.

3. मसाले डालें- हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं. मसालों को तेल में हल्का पकने दें.

4. टमाटर पकाएं- कटे टमाटर और नमक डालें. मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक टमाटर नरम होकर गल न जाएं और तेल अलग न दिखने लगे.

5. ग्रेवी तैयार करें- टमाटरों को हल्का सा मैश करें ताकि गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाए. गैस बंद करने से ठीक पहले गरम मसाला डालें. परोसते समय ऊपर से सेव डालें.

कौन-सी सेव सबसे अच्छी रहती है

इस सब्जी के लिए मोटी सेव सबसे सही रहती है. ये ग्रेवी में डालने पर थोड़ी नरम होती है लेकिन पूरी तरह घुलती नहीं. अगर हल्की बनावट पसंद हो तो नायलॉन सेव भी इस्तेमाल की जा सकती है. बहुत पतली सेव से बचें, क्योंकि वो जल्दी गल जाती है.

 सेव टमाटर की सब्जी किसके साथ खाएं

ये सब्जी फुल्का, तवा रोटी, बाजरे की रोटी या सादी पराठे के साथ अच्छी लगती है. साथ में कच्चा प्याज, हरी मिर्च और एक गिलास छाछ हो तो खाना पूरा लगता है.

क्या बची हुई सेव का इस्तेमाल किया जा सकता है

हां, बची हुई सेव भुजिया भी इस्तेमाल की जा सकती है. बस ध्यान रखें कि सेव बिल्कुल आखिर में डालें और ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रखें, ताकि सेव पूरी तरह नरम न हो जाए.

सब्जी बनाते समय होने वाली गलतियां

सेव जल्दी डाल देना- अगर सेव को पकाते समय डाल दिया जाए तो वो ज्यादा पानी सोख लेती है और उसकी बनावट खराब हो जाती है.

कच्चे टमाटर लेना- कम पके टमाटर सब्जी में सही खटास नहीं देते. अच्छे से पके टमाटर ही लें.

ज्यादा पानी डालना- ग्रेवी बहुत पतली होगी तो सेव का स्वाद दब जाएगा. सब्जी हल्की गाढ़ी ही रखें.

हींग न डालना- खासकर बिना प्याज वाली सब्जी में हींग स्वाद को पूरा करती है. इसे नजरअंदाज न करें.

 

