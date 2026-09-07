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Sev Tamatar Sabji: घर पर बनाएं ढाबे जैसी चटपटी सेव-टमाटर की सब्जी, स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाने का करेगा मन!

Sev Tamatar Sabji Recipe: ढाबे की मेज पर गरमा-गरम रोटी या पराठे के साथ जब मसालेदार सेव-टमाटर की सब्जी आती है, तो इसकी खुशबू भर से भूख बढ़ जाती है. टमाटर की खटास, मसालों का चटपटा स्वाद और ऊपर से कुरकुरी सेव- इन तीनों का कॉम्बिनेशन खाने को ऐसा स्वाद देता है कि साधारण खाना भी खास बन जाता है. सीखें बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: September 7, 2026 8:25:13 PM IST

Sev Tamatar Sabji
Sev Tamatar Sabji


Sev Tamatar Sabji Recipe: ढाबे की मेज पर गरमा-गरम रोटी या पराठे के साथ जब मसालेदार सेव-टमाटर की सब्जी आती है, तो इसकी खुशबू भर से भूख बढ़ जाती है. टमाटर की खटास, मसालों का चटपटा स्वाद और ऊपर से कुरकुरी सेव- इन तीनों का कॉम्बिनेशन खाने को ऐसा स्वाद देता है कि साधारण खाना भी खास बन जाता है. अगर आप भी घर पर ढाबे जैसी सेव-टमाटर की सब्जी बनाना चाहते हैं, लेकिन हर बार स्वाद में कुछ कमी रह जाती है, तो इस आसान रेसिपी को जरूर ट्राई करें. खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती और कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट सब्जी तैयार हो जाती है. इसे लंच या डिनर किसी भी वक्त बनाकर खाया जा सकता है. आइए जानते हैं इस रेसिपी को बनाने का आसान तरीका-

सेव-टमाटर की सब्जी बनाने के लिए सामग्री

  • सेव – 1 कटोरी
  • टमाटर – 2
  • दही – 2 टी स्पून
  • टमाटर प्यूरी – 1/2 कटोरी
  • अदरक-लहसुन पेस्ट – 1 टी स्पून
  • लाल मिर्च पाउडर – 2 टी स्पून
  • धनिया पाउडर – 1 टी स्पून
  • जीरा पाउडर – 1/2 टी स्पून
  • गरम मसाला – 1/2 टी स्पून
  • कसूरी मेथी – 1 टी स्पून
  • हल्दी – 1/2 टी स्पून
  • राई – 1/2 टी स्पून
  • साबुत जीरा – 1/2 टी स्पून
  • हींग – 1 चुटकी
  • हरा धनिया कटा – 2 टेबलस्पून
  • तेल – 2 टेबलस्पून
  • नमक – स्वादानुसार

सेव-टमाटर की सब्जी बनाने की विधि

स्टेप 1- सेव-टमाटर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को लें और उसे साफ पानी में धोकर सूखे सूती कपड़े से पोछ लें और उसके बारीक-बारीक टुकड़े कर लें. अब एक कटोरी लें और उसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया-जीरा पाउडर और हल्दी डालकर सभी को मिला लें. इसमें 2 चम्मच पानी डालकर इन मसालों का पेस्ट तैयार कर लें. 

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स्टेप 2- अब एक कड़ाही में तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें राई और जीरा डालकर कुछ सेकंड तक चटकने दें. इसके बाद इसमें एक चुटकी हींग डालकर करछी से मिक्स करते हुए चलाएं. अब इसमें तैयार मसाले का पेस्ट डालें और चलाते हुए कुछ देर तक पकने दें. 

स्टेप 3- कुछ देर बाद मसाले में बारीक कटे टमाटर डाले और स्वादनुसार नमक डालकर कड़ाही को ढककर मिश्रण को पकने दें. जब टमाटर नरम हो जाएं तो मिश्रण में टमाटर की प्यूरी डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर दें. इसके बाद ग्रेवी में दही डालकर 1-2 मिनट तक पकाएं. पकाने के कुछ वक्त बाद ग्रेवी तेल छोड़ने लग जाएगी. ऐसा होने पर इसमें हाथों से मसलकर कसूरी मेथी डाल दें. 

स्टेप 4- फिर गरम मसाला और आधा कप पानी डालकर ग्रेवी को पकाएं. एक बार फिर तब तक पकाएं जब तक कि ग्रेवी तेल से अलग ना होने लग जाए. इसके बाद इसमें सेव डालकर करछी से मिक्स कर दें. फिर कड़ाही ढककर थोड़ी देर पकने दें. थोड़ी देर में सेव नरम हो जाएं तो गैस बंद कर दें. आपकी स्वादिष्ट ढाबा स्टाइल सेव-टमाटर की सब्जी बनकर तैयार है. इसे हरा धनिया पत्ती से गार्निश कर पराठे, नान या रोटी के साथ सर्व करें.

Tags: Food recipehealthy recipe
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