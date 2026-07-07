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बाजार की ड्रिंक्स छोड़िए, इस बार घर पर बनाकर पीजिए सौंफ का शरबत, पेट रहेगा ठंडा और इंस्टेंट मिलेगी ताजगी

Fennel Sharbat Recipe: सौंफ का शरबत, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका शरबत शरीर की गर्मी कम करने, ताजगी बनाए रखने और लू के असर से बचाने में मददगार माना जाता है. यह न सिर्फ शरीर को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में आसानी से तैयार भी हो जाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि.

By: Lalit Kumar | Published: July 7, 2026 4:21:54 PM IST

सौंफ का शरबत बनाने का आसान तरीका. (Canva)
सौंफ का शरबत बनाने का आसान तरीका. (Canva)


Fennel Sharbat Recipe: गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडा, तरोताजा और हाइड्रेटेड रखने के लिए लोग कई तरह के देसी पेय पदार्थों का सेवन करते हैं. इन्हीं में से एक है सौंफ का शरबत, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका शरबत शरीर की गर्मी कम करने, ताजगी बनाए रखने और लू के असर से बचाने में मददगार माना जाता है. अगर आप गर्मियों में गन्ने का रस, सत्तू, आम पन्ना या नींबू पानी पीना पसंद करते हैं, तो इस बार सौंफ का शरबत भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. यह न सिर्फ शरीर को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में आसानी से तैयार भी हो जाता है. यदि आपने अब तक घर पर इसे नहीं बनाया है, तो आसान रेसिपी की मदद से स्वादिष्ट और हेल्दी सौंफ का शरबत झटपट तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि. 

सौंफ का शरबत बनाने के लिए सामग्री

घर पर सौंफ का शरबत बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है. इसके लिए आपके पास सौंफ, नींबू रस, काला नमक, ग्रीन फू़ड कलर, आइस क्यूब्स, चीनी और स्वादानुसार नमक होना चाहिए.

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सौंफ का शरबत बनाने की विधि

स्टेप 1- घर पर सौंफ का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले सौंफ को साफ करें. फिर साफ पानी में डालकर धो लें. इसके बाद सौंफ को लगभग 2 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें. 

स्टेप 2- इसके बाद सौंफ से अतिरिक्त पानी निकालें और मिक्सर जार में डालकर पीस लें. पीसने के दौरान जब सौफ दरदरी हो जाए तो जार का ढक्कन खोलें और उसमें काला नमक, चीनी और थोड़ा सा पानी मिलाकर दोबारा पीसें और इसका स्मूद जूस तैयार कर लें.

स्टेप 3- अब तैयार गाढ़े जूस को एक बर्तन में कपड़े की मदद से छान लें. छानने के बाद बची दरदरी सौंफ को दोबारा मिक्सर जार में डालें और थोड़ा सा पानी डालकर पीस लें. अब तैयार जूस को दोबारा कपड़े की मदद से छान लें. ऐसा करने से सौंफ का अधिकतम रस निकल जाएगा. 

स्टेप 4- अब सौंफ के शरबत के बर्तन में ग्रीन फूड कलर डालें और चम्मच की मदद से घोल दें. इसके बाद शरबत में दो चम्मच नींबू रस मिलाएं. स्वाद से भरपूर सौंफ का शरबत तैयार है. इसे सर्विंग गिलास में डालें और ऊपर से आइस क्यूब्स डालकर सर्व कर सकते हैं.

Tags: foodFood recipe
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