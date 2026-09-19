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Makhani Paneer Biryani Recipe: डिनर में बनाएं मखनी पनीर बिरयानी, हर बाइट में मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा स्वाद!

Makhani Paneer Biryani Recipe: अगर डिनर में रोज-रोज वही दाल, सब्जी और चावल खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई कीजिए. मखनी पनीर बिरयानी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. सीखें बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: September 19, 2026 3:32:15 PM IST

Makhani Paneer Biryani Recipe
Makhani Paneer Biryani Recipe


Makhani Paneer Biryani Recipe: बिरयानी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर इसमें पनीर की मलाईदार ग्रेवी और मखनी स्वाद का तड़का लग जाए तो इसका जायका डबल हो जाता है. अगर आप भी डिनर में रोज-रोज वही दाल, सब्जी और चावल खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई कीजिए. मखनी पनीर बिरयानी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. जी हां, मखनी पनीर बिरयानी एक ऐसी रेसिपी है, जिसमें खुशबूदार बासमती चावल, सॉफ्ट पनीर और क्रीमी मखनी फ्लेवर का शानदार कॉम्बिनेशन मिलता है. खास बात यह है कि, इसे बनाने के लिए किसी रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं- कुछ आसान स्टेप्स में आप घर पर ही इसका लाजवाब स्वाद तैयार कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं डिनर को स्पेशल बनाने वाली मखनी पनीर बिरयानी की आसान रेसिपी.

मखनी पनीर बिरयानी बनाने की सामग्री

बासमती चावल उबले – 3 कप
पनीर – 250 ग्राम
काजू पेस्ट – 1/2 कप
क्रीम – 1/2 कप
प्याज लच्छे फ्राइड – 1/2 कप
बारीक कटा प्याज – 1/2 कप
देसी घी – 3 टेबलस्पून
बटर – 2 टेबलस्पून
बादाम – 10
हरी मिर्च कटी – 3
लहसुन – 5 कलियां
टोमेटो प्यूरी – 1/2 कप
अदरक कद्दूकस – 1 टेबलस्पून
धनिया पाउडर – 1 टी स्पून
हल्दी पाउडर – 1/2 टी स्पून
पुदीने की पत्तियां – 1 टेबलस्पून
इलायची पाउडर – 1/2 टी स्पून
लौंग – 5
दालचीनी – 2 टुकड़े
बड़ी इलायची – 2
हरी इलायची – 5
काली मिर्च पाउडर – 1/4 टी स्पून
नमक – स्वादानुसार

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मखनी पनीर बिरयानी बनाने की विधि

स्टेप 1- मखनी पनीर बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले पनीर लें और उसके आधा-आधा इंच के टुकड़े कर लें. इसके बाद एक कड़ाही में घी डालकर धीमी आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. जब घी गर्म होकर पिघल जाए तो उसमें पनीर के टुकड़े डालकर गोल्डन होने तक फ्राई करें. जब पनीर फ्राई हो जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकालकर अलग रख दें. 

स्टेप 2- अब बचे घी में बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च डालकर लगभग आधा मिनट तक भून लें.इसके बाद इसमें कटी हुई प्याज, कद्दूकस अदरक, हरी मिर्च, कटी लहसुन की कलियां डालकर तेज आंच में चलाते हुए फ्राई करें. अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें. 

स्टेप 3- इसके बाद इसमें टोमेटो प्यूरी डालकर 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए भून लें. इसके बाद काजू पेस्ट, क्रीम और स्वादानुसार नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें. जब मिश्रण अच्छी तरह से पक जाए और घी छोड़ने लग जाए तो इसमें फ्राई किए हुए पनीर के टुकड़े डालें और 10 मिनट तक पकने दें. इसके बाद आंच बंद कर दें.

स्टेप 4- अब एक बर्तन को धीमी आंच पर गैस पर रख दें और उसमें एक तिहाई उबले चावल की परत बिछा दें. इन चावलों के ऊपर पनीर का तैयार आधा मिश्रण की परत बिछा दें. फिर ऊपर एक बार फिर एक तिहाई उबले चावल की परत बिछा दें. अब दोबारा बचे हुए पनीर के मिश्रण की परत चावल पर बनाकर बिछा दें. 

स्टेप 5- आखिर में बचे चावलों की परत सबसे ऊपर बिछा दें. इसके बाद लच्छेदार प्याज को फ्राई कर लें और उसे चावल की सबसे ऊपर की परत पर डालकर अच्छे से फैला दें. इसके बाद बिरयानी पर पूदीना और धनिया पत्ती फैला दें. फिर इसमें ऊपर से मक्खन डालकर बर्तन को ढंक दें और एकदम धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक रखकर बिरयानी को पकाएं. 

स्टेप 6- इसके बाद गैस बंद कर दें और बिरयानी से ढक्कन हटा दें. डिनर के लिए आपकी स्वादिष्ट मखनी पनीर बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है. अब आप इसको रायते के साथ गर्मागर्म सर्व कर सकते हैं. इसको खाने के बाद लोग इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे.

Tags: breakfast recipedinner recipefoodFood recipelunch recipe
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