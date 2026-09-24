Rava Dhokla Recipe: शाम की चाय के साथ बनाएं झटपट रवा ढोकला, स्वाद बना देगा दीवाना! बार-बार बनाने का करेगा मन

Rava Dhokla Recipe: शाम की चाय के साथ अगर कुछ हल्का, स्वादिष्ट और झटपट तैयार होने वाला स्नैक मिल जाए, तो चाय का मजा ही दोगुना हो जाता है. ऐसे में गुजरात का मशहूर ढोकला एक बेहतरीन विकल्प है. बेसन से बनने वाले ढोकले तो आपने खूब खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी रवा ढोकला ट्राई किया है? सूजी से तैयार होने वाला यह ढोकला स्वाद में लाजवाब होने के साथ नरम और हल्का भी होता है.

अगर अचानक मेहमान आ जाएं या शाम को हल्की भूख लग जाए, तो रवा ढोकला कुछ ही समय में तैयार किया जा सकता है. ऊपर से राई, करी पत्ते और हरी मिर्च का तड़का इसके स्वाद को और बढ़ा देता है. तो चलिए जानते हैं घर पर स्पंजी और स्वादिष्ट रवा ढोकला बनाने की आसान रेसिपी, जिसे आप बिना ज्यादा मेहनत के ट्राई कर सकते हैं.

रवा डोसा बनाने के लिए सामग्री

रवा – 1 कप

गाढ़ा दही – 1 कप

चीनी – 1/2 टी स्पून

हरी मिर्च पेस्ट – 1 टी स्पून

अदरक कद्दूकस – 1 टी स्पून

बेकिंग सोड़ा – 3/4 टी स्पून

राई – 1 टी स्पून

तिल – 1/2 टी स्पून

जीरा – 1/2 टी स्पून

कड़ी पत्ते – 7-8

हींग – 1 चुटकी

हरी मिर्च – 2

हरा धनिया – 2 टेबलस्पून

तेल – 1 टेबलस्पून

नमक – स्वादानुसार

रवा ढोकला बनाने की विधि

स्टेप 1- रवा ढोकला बनाने के लिए एक बर्तन में सबसे पहले रवा डाल दें. इसमें दही डालकर दोनों को अच्छे से मिक्स करें. इसके बाद इस मिश्रण में हरी मिर्च का पेस्ट, कद्दूकस अदरक और स्वादानुसार नमक डालकर मिला दें. ध्यान रखें कि इस मिश्रण का गाढ़ा घोल बनाना है.

स्टेप 2- अब इस घोल को 30 मिनट के लिए अलग रख दें. तय समय के बाद घोल को लें और जरूरत लगे तो थोड़ा सा पानी डालकर एक बार और फेंट लें.

स्टेप 3- अब घोल में एक चुटकी बेकिंग सोड़ा डालकर बैटर को धीरे-धीरे मिलाएं जब तक कि बैटर झागदार न हो जाए. इसके बाद बैटर पर बुलबुले आ जाएंगे. इन बुलबुलों को हटाने के लिए इसे एक दो बार टैप करें.

स्टेप 4- अब एक बर्तन में ढोकला बैटर को डालकर इसे 11 मिनट तक भाप दें. इसके बाद ढोकले के बर्तन को ठंडा होने के लिए छोड़ दें. जब ढोकला ठंडा हो जाए तो उन्हें एक बाउल में निकाल लें.

स्टेप 5- अब ढोकला में तड़का लगाने के लिए एक छोटे से बर्तन में तेल डालकर गर्म करें. जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें राई, जीरा, हींग और तिल डाल दें.

स्टेप 6- जब मसाला तड़कने लग जाए तो उसमें कड़ी पत्ते और बीच से चीरी हुई हरी मिर्च को डाल दें. जब सभी मसाले अच्छे से चटकने लग जाएं तो तड़के को ढोकले पर डालकर अच्छी तरह से फैला दें.

स्टेप 7- आखिर में ढोकले पर हरी धनिया पत्ती से गार्निश करें. आपका चाय के साथ खाने के लिए गर्मागर्म रवा ढोकला बनकर तैयार हो गया है. इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें.