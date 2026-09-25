Rajma Pulao: राजमा-चावल तो खूब खाए होंगे, अब ट्राई करें Rajma Pulao! स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाने का करेगा मन

Rajma Pulao Recipe: अगर रोज-रोज वही दाल-चावल या साधारण पुलाव खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार चावल में राजमा का स्वादिष्ट ट्विस्ट दीजिए. राजमा पुलाव एक ऐसी डिश है जिसमें राजमा का भरपूर स्वाद, मसालों की खुशबू और चावल की लाजवाब बनावट एक साथ मिलती है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती. उबले हुए राजमा और घर में मौजूद मसालों से तैयार होने वाला यह पुलाव लंच हो या डिनर, दोनों के लिए बेहतरीन विकल्प बन सकता है. तो अगर आप कुछ टेस्टी के साथ-साथ पौष्टिक भी खाना चाहते हैं, तो राजमा पुलाव की यह आसान रेसिपी जरूर ट्राई करें.

राजमा पुलाव बनाने के लिए सामग्री

राजमा – 1 कप

बासमती चावल – 1 कप

टमाटर बारीक कटा – 1

प्याज कटा – 1/2

लाल मिर्च पाउडर – 1 टी स्पून

धनिया पाउडर – 1 टी स्पून

घी – 1 टेबल स्पून

अदरक-लहसुन पेस्ट – 1 टी स्पून

दालचीनी – 1 टुकड़ा

काली मिर्च – 1 टी स्पून

तेजपत्ता – 1

चक्र फूल – 1

लौंग – 4

हरा धनिया – 2 टेबलस्पून

गरम मसाला – 1/2 टी स्पून

हल्दी पाउडर – 1/4 टी स्पून

जीरा – 1 टी स्पून

नमक – स्वादानुसार

तेल- आवश्यकतानुसार

राजमा पुलाव बनाने की विधि

स्टेप 1- राजमा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले राजमा लें और उसे रातभर पानी में भिगोकर रख दें. इसके बाद इसे बनाने से पहले 10 मिनट तक उबाल लें. इसके बाद प्रेशर कुकर को धीमी आंच पर गैस पर रख दें. इसमें घी डालकर गर्म करें.

स्टेप 2- जब घी पिघल जाए तो घी में जीरा, लौंग, चक्र फूल, काली मिर्च, तेजपत्ता और दालचीनी डालकर चटकने तक भून लें. इसके बाद इन मसालों में अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर चलाते हुए भूनें.

स्टेप 3- इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें और सुनहरा होने तक फ्राई करें. जब प्याज सुनहरा हो जाए तो उसमें कटे हुए टमाटर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. इसे लगभग 2 मिनट तक पकाएं.

स्टेप 4- तय समय के बाद इसमें उबालकर रखे राजमा को डाल दें. इसे अच्छी तरह से करछी की सहायता से प्याज और मसालों के साथ मिला दें.

स्टेप 5- अब इसमें बासमती चावल, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दें और सभी को अच्छी तरह से मिला लें. ध्यान रहे कि चावल डालने से पहले उन्हें 10 मिनट पानी में भिगोकर रखा है.

स्टेप 6- अब इस मिश्रण में 2 कप पानी और धनिया पत्ती डालकर कुकर का ढक्कन लगा दें और गैस की आंच तेज पर कर 2 सीटी आने का इंतजार करें.

स्टेप 7- जब कुकर की 2 सीटी आ जाएं तो गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर खत्म होने के बाद ढक्कन खोलें. आपका स्वादिष्ट राजमा पुलाव बनकर तैयार हो चुका है. इसे दाल मखनी के साथ गर्मागर्म सर्व कर सकते हैं.