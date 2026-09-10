Rajma Paneer: रोज-रोज की सब्जी से हो गए हैं बोर? डिनर में बनाएं मसालेदार राजमा पनीर, स्वाद और सेहत का डबल डोज

Rajma Paneer Recipe: डिनर में रोज वही दाल, सब्जी और रोटी खाकर अगर आपका भी मन कुछ नया खाने का करता है, तो इस बार किचन में ट्राई करें राजमा पनीर. राजमा और पनीर का कॉम्बिनेशन जितना स्वादिष्ट है, उतना ही इसे खाने में मजा भी आता है. गाढ़ी टमाटर की ग्रेवी में मसालों के साथ पके नरम राजमा और पनीर के टुकड़े खाने के स्वाद को एक अलग ही अंदाज दे देते हैं. खास बात यह है कि इसे रोटी, पराठे, नान या चावल के साथ भी सर्व किया जा सकता है.

राजमा आमतौर पर उत्तर भारतीय घरों की पसंदीदा डिश है, जबकि पनीर से बनी सब्जियां भी खाने की टेबल पर खूब पसंद की जाती हैं. ऐसे में इन दोनों को मिलाकर तैयार की गई राजमा पनीर उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प हो सकती है, जो डिनर में कुछ हटकर और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं. आप भी अगर डिनर में राजमा पनीर ट्राई करना चाहते हैं तो हमारी बताई रेसिपी की मदद ले सकते हैं.

राजमा पनीर बनाने के लिए सामग्री

राजमा – 1 कप

पनीर – 200 ग्राम

प्याज पेस्ट – 1/3 कप

टमाटर पेस्ट – 1/2 कप

लाल मिर्च पाउडर – 2 टी स्पून

धनिया पाउडर – 2 टी स्पून

हल्दी – 1 टी स्पून

जीरा – 1 टी स्पून

गरम मसाला – 1/2 टी स्पून

किचन किंग मसाला – 1/2 टी स्पून

तेजपत्ता – 2

दालचीनी – 1 इंच टुकड़ा

अदरक-लहसुन पेस्ट – 1 टेबलस्पून

तेल – 2 टेबलस्पून

नमक – स्वादानुसार

राजमा पनीर बनाने की विधि

स्टेप 1- राजमा पनीर बनाने के लिए सबसे पहले राजमा को साफ कर रातभर के लिए पानी में भिगोकर रख दें. जब राजमा अच्छी तरह से फूल जाएं तो उन्हें प्रेशर कुकर में डालें और 2 कप पानी मिला दें. इसमें थोड़ा सा नमक डालकर कुकर का ढक्कन लगा दें और 4-5 सीटी आने दें. इसके बाद गैस बंद कर दें. अब पनीर लें और उसे चौकोर टुकड़ों में काटकर एक बाउल में रख दें. एक कड़ाही में तेल डालकर गरम करें और उसमें पनीर के टुकड़े डालकर उन्हें लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें. इसके बाद तेल से निकालकर अलग रख दें.

स्टेप 2- अब कड़ाही में बचे तेल में थोड़ा सा तेल और डालकर उसमें जीरा, दालचीनी और तेजपत्ता डालकर भूनें. जब जीरा तड़कने लगे तो इसमें प्याज का पेस्ट डालकर लाइट ब्राउन होने तक भूनें. इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और मिश्रण को पकने दें. कुछ देर तक भूनने के बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी डालकर अच्छे से मिलाएं और लगभग एक मिनट तक भूनने के बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दें. इस मिश्रण को तब तक भूनना है जब तक की ग्रेवी तेल ना छोड़ने लगे.

स्टेप 3- अब कुकर में से उबले राजमा निकालें और ग्रेवी में डालकर मिक्स करें. इसमें जरूरत के हिसाब से पानी और नमक मिलाकर ग्रेवी में उबाल आने दें. जब एक उबाल आ जाए तो इसमें फ्राइड पनीर, गरम मसाला और किचन किंग मसाला डालकर करछी से मिला लें. अब कड़ाही को ढककर सब्जी को 8-10 मिनट तक पकने दें. इसके बाद गैस बंद कर दें.

स्टेप 4- इस तरह से हमारा स्वादिष्ट राजमा पनीर बनकर तैयार हो चुका है. इस पर कटी हरी धनिया पत्ती की गार्निश करें और राइस, रोटी के साथ सर्व करें.