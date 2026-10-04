Rajma Malai Kofta: छोड़िए पनीर-मलाई कोफ्ता, इस बार ट्राई करें Rajma Malai Kofta! स्वाद में लाजवाब, बनाने में भी आसान

Rajma Malai Kofta Recipe: पनीर मलाई कोफ्ता खाकर अगर आप भी कुछ नया और अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो इस बार राजमा मलाई कोफ्ता बनाकर देखिए. राजमा से तैयार नरम-नरम कोफ्ते जब मलाईदार और मसालेदार ग्रेवी में डूबते हैं, तो इसका स्वाद किसी रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश से कम नहीं लगता है. खास बात यह है कि, इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है. घर में रखे राजमा से आप आसानी से यह स्वादिष्ट डिश तैयार कर सकते हैं. इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक पसंद आएगा. साथ ही इसे घर आए मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं Rajma Malai Kofta बनाने की आसान रेसिपी.

राजमा मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सामग्री

कोफ्ते के लिए

1 कप उबला हुआ राजमा

2 उबले हुए आलू

2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर

1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/2 चम्मच गरम मसाला

थोड़ा सा नमक

तलने के लिए तेल

ग्रेवी के लिए

2 प्याज

2 टमाटर

1/2 कप मलाई या फ्रेश क्रीम

1 बड़ा चम्मच काजू

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट

1/2 चम्मच हल्दी

1 चम्मच धनिया पाउडर

1/2 चम्मच गरम मसाला

1/2 चम्मच जीरा

1 तेजपत्ता

नमक- स्वादानुसार

1-2 बड़े चम्मच तेल या घी

राजमा मलाई कोफ्ता बनाने की विधि

स्टेप 1- घर पर राजमा मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए राजमा को अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें उबले आलू, कॉर्नफ्लोर, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें.

स्टेप 2- अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे गोल कोफ्ते तैयार कर लें. अगर मिश्रण ज्यादा नरम लगे तो थोड़ा और कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं. अब कड़ाही में तेल गर्म करें और कोफ्तों को मीडियम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें. तैयार कोफ्तों को प्लेट में निकालकर अलग रख दें.

स्टेप 3- अब ग्रेवी तैयार करने के लिए कड़ाही में थोड़ा तेल या घी डालें. इसमें जीरा और तेजपत्ता डालें. फिर प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भी कुछ सेकंड भूनें. इसके बाद कटे हुए टमाटर और काजू डालकर तब तक पकाएं, जब तक टमाटर नरम न हो जाएं.

स्टेप 4- मिश्रण को ठंडा करके मिक्सर में बारीक पीस लें. अब इसे दोबारा कड़ाही में डालें और हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर मसाले को अच्छी तरह भूनें. जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी को कुछ मिनट पकाएं.

स्टेप 5- आखिर में इसमें मलाई या फ्रेश क्रीम डालें और धीमी आंच पर अच्छी तरह मिला लें. गैस बंद करने से पहले तले हुए कोफ्ते ग्रेवी में डालें और 2 मिनट के लिए पकने दें, ताकि कोफ्ते मसालेदार ग्रेवी का स्वाद सोख लें.

स्टेप 6- आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी मलाई या हरा धनिया डाल स्वाद को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं. अब आपर गरमा-गरम Rajma Malai Kofta को रोटी, नान, पराठे या जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं.