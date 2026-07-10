रोज-रोज एक जैसी सब्जियों से हो गए हैं बोर? आज ही ट्राई करें राजस्थानी बेसन गट्टे की सब्जी, हर निवाला जीत लेगा दिल

Besan Gatte Ki Sabji Recipe: अगर आप रोज-रोज एक जैसी सब्जियां खाकर बोर हो चुके हैं और खाने में कुछ नया स्वाद जोड़ना चाहते हैं, तो राजस्थानी स्टाइल बेसन गट्टे की सब्जी एक बेहतरीन विकल्प है. मसालेदार ग्रेवी और मुलायम गट्टों से बनी यह पारंपरिक डिश स्वाद के मामले में हर किसी का दिल जीत लेती है. इसे आप लंच या डिनर में रोटी, पराठे, नान या फिर सादे चावल के साथ भी परोस सकते हैं. इसका लाजवाब स्वाद बड़ों के साथ-साथ बच्चों को भी खूब पसंद आता है.

घर में मेहमान आने पर या किसी खास अवसर पर भी बेसन गट्टे की सब्जी मेन्यू में शामिल की जा सकती है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री या मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती. थोड़ी-सी तैयारी और सही विधि अपनाकर आप घर पर ही होटल जैसा स्वादिष्ट बेसन गट्टे की सब्जी बना सकते हैं. अगर आपने अब तक यह रेसिपी ट्राई नहीं की है, तो आइए जानते हैं राजस्थानी स्टाइल बेसन गट्टे की सब्जी बनाने का आसान तरीका.

बेसन गट्टे की सब्जी बनाने के लिए सामग्री

घर पर बेसन गट्टे की सब्जी बनाने के लिए कुछ सामग्री होना बेहद जरूरी है. इसमें सबसे पहले गट्टे के लिए- बेसन, दही, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया बीज, अजवाइन, हींग, देसी घी और स्वादानुसार नमक चाहिए.

वहीं, ग्रेवी बनाने के लिए प्याज बारीक कटा, दही फेंटा, जीरा, सौंफ, कसूरी मेथी, अदरक-लहसुन पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हींग, तेजपत्ता, हरा धनिया कटा, तेल और स्वादानुसार नमक चाहिए.

बेसन गट्टे की सब्जी बनाने की विधि



स्टेप 1- बेसन गट्टे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी बाउल में बेसन डाल दें. इसमें कुटा हुए धनिया बीज, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, एक चुटकी हींग डालकर मिक्स करें. इसके बाद बेसन में 2 टेबलस्पून देसी घी, दही और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए डो तैयार कर लें. ध्यान रखें कि आटा अच्छी तरह से मिक्सर होकर सॉफ्ट होना चाहिए. इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालकर आटा गूंथ लें.

इसे तब तक मसलते हुए गूंथना है जब तक कि आटा एकदम नरम न हो जाए. हाथों में तेल लगाकर आटा गूथेंगे तो चिपकेगा नहीं. अब थोड़ा-थोड़ा आटा लेकर बेलनाकर रोल बनाते जाएं. इसके बाद एक बड़े बर्तन में पानी डालकर उसे उबालें. पानी में उबाल आने के बाद उसमें तैयार किए बेलनाकार गट्टों को डाल दें. इसे 10-12 मिनट तक उबाल लें, जिससे गट्टे ठीक तरह से नरम हो जाएं. इसके बाद गट्टों को छानकर एक प्लेट में रख लें.

स्टेप 2- अब ग्रेवी बनाने की प्रक्रिया शुरू करें. इसके लिए एक कड़ाही में 2 टेबलस्पूत तेल डालकर गर्म करें. तेल गर्म होने के बाद साबुत जीरा, तेजपत्ता, सौंफ, कसूरी मेथी और एक चुटकी हींग डालकर भूनें. कुछ देर भूनने के बाद मसालों में बारीक प्याज डालकर चलाते हुए पकाएं. जब प्याज का रंग सुनहरा भूरा हो जाए तो उसमें लहसुन-अदरक का पेस्ट मिला दें और भून लें.

इसके बाद कड़ाही में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें. मसालों को धीमी आंच पर पकाएं. कुछ देर बाद कड़ाही में 1 कप पानी डाल दें. चाहें तो उबाले हुए गट्टे के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब कड़ाही में 1 कप दही डाल दें और ग्रेवी को अच्छी तरह से उबलने दें. इस दौरान ग्रेवी लगातार चलाते रहें.

ग्रेवी में जब उबाल आने लग जाए तो उसमें बेसन के गट्टे डालकर करछी की मदद से अच्छी तरह से मिलाएं. इसके बाद स्वादानुसार नमक डालकर सब्जी को 10 मिनट तक ढककर पकाएं. ग्रेवी के साथ गट्टे अच्छे से उबलने पर उनमें ग्रेवी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी. फिर सब्जी में गरम मसाला और हरी धनिया पत्ती डालकर मिक्स करें. 1-2 मिनट पकाने के बाद गैस बंद कर दें. स्वाद से भरपूर बेसन गट्टे की सब्जी बनकर तैयार है. इसे रोटी, नान या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं.