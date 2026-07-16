घर पर बनाकर खाएं रागी का चीला, ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल और हड्डियां भी होंगी मजबूत, सीख लें बनाने का तरीका

Ragi Cheela Recipe: सुबह की शुरुआत अगर स्वाद और सेहत दोनों के साथ हो जाए, तो पूरा दिन एनर्जी से भरपूर गुजरता है. ऐसे में रागी का चीला आपके नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है. यह सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि फाइबर, कैल्शियम और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड भी है. खास बात यह है कि, रागी का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है. इसलिए इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए भी एक अच्छा नाश्ता माना जाता है. इतना ही नहीं, यह पाचन को बेहतर बनाने, लंबे समय तक पेट भरा रखने और वजन नियंत्रित रखने में भी सहायक हो सकता है. अगर सुबह की भागदौड़ में आप ऐसी रेसिपी ढूंढ़ रहे हैं, जो कम समय में तैयार हो, हेल्दी हो और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आए, तो रागी का चीला जरूर ट्राई करें. आइए जानते हैं इसे घर पर आसानी से बनाने की आसान रेसिपी-

रागी चीला बनाने के लिए सामग्री

घर पर यह चीला बनाने के कुछ सामग्री होना जरूरी है. इसके लिए आपके पास- रागी का आटा, शिमला मिर्च कटी, गाजर कटी, हरी मिर्च, टमाटर कटा, हरा धनिया, प्याज कटा, हरी प्याज कटी, चाट मसाला, तेल और स्वादानुसार नमक होना चाहिए.

रागी चीला बनाने की विधि

स्टेप 1- रागी चीला बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, गाजर और शिमला मिर्च के बारीक टुकड़े काट लें. अब एक बर्तन में रागी का आटा लें और उसमें कटी हुई हरी प्याज, शिमला मिर्च, हरा धनिया और कटी गाजर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें.

स्टेप 2- अब इस मिश्रण में चाट मसाला और स्वादानुसार नमक डालकर मिला लें. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा करते हुए घोल में पानी डालकर मिलाएं और चीले का बैटर तैयार कर लें.

स्टेप 3- अब एक नॉनस्टिक पैन/तवा लेकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल डालकर चारों ओर फैला दें. अब रागी का घोल कटोरी में लेकर तवे के बीच में डाल दें और घोल को कटोरी से गोल करते हुए फैला दें.

स्टेप 4- अब घोल के ऊपर बारीक कटे टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च के टुकड़े फैला दें. इन्हें करछी की मदद से हल्का दबाएं. कुछ देर तक पकाने के बाद चीला पलट दें.

स्टेप 5- इसके बाद चीले के ऊपर और किनारों की ओर थोड़ा सा तेल डालकर सेकें. चीले को तब तक सेंकना है जब तक कि उसमें हल्का कुरकुरापन न आ जाए. इसके बाद चीले को एक प्लेट में उतार लें. इसी तरह रागी के बचे घोल से चीले तैयार कर लें. इन्हें हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ सर्व करें.