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Protein Balls: बिना झंझट घर पर बनाएं प्रोटीन बॉल्स, एनर्जेटिक रहने के लिए जरूर करें सेवन, बेहद आसान है रेसिपी

Protein Balls Recipe: दिनभर काम के बीच अगर बार-बार कुछ खाने का मन करता है, तो हर बार बाजार के पैकेज्ड स्नैक्स खाना जरूरी नहीं. आप घर पर ही ऐसा हेल्दी स्नैक तैयार कर सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ आपकी डाइट में प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व भी जोड़ सके. ड्राई फ्रूट्स, बीज और तिल से तैयार प्रोटीन बॉल्स ऐसी ही एक आसान रेसिपी है.

By: Lalit Kumar | Published: September 13, 2026 7:36:10 PM IST

Protein Balls recipe
Protein Balls recipe


Protein Balls Recipe: दिनभर काम के बीच अगर बार-बार कुछ खाने का मन करता है, तो हर बार बाजार के पैकेज्ड स्नैक्स खाना जरूरी नहीं. आप घर पर ही ऐसा हेल्दी स्नैक तैयार कर सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ आपकी डाइट में प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व भी जोड़ सके. ड्राई फ्रूट्स, बीज और तिल से तैयार प्रोटीन बॉल्स ऐसी ही एक आसान रेसिपी है, जिसे कम मेहनत में बनाया जा सकता है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको किसी खास कुकिंग स्किल की जरूरत नहीं पड़ती. 

सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, तिल और ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजों को मिलाकर तैयार की गई ये बॉल्स वर्कआउट से पहले या बाद के स्नैक के तौर पर भी ली जा सकती हैं. अगर आप भी अपनी रोजमर्रा की डाइट में हेल्दी और पौष्टिक स्नैक शामिल करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं Protein Balls Recipe बनाने का आसान स्टेप-बाय-स्टेप तरीका. 

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प्रोटीन बॉल्स बनाने के लिए सामग्री

तिल – 1/2 कप
मूंगफली – 1/2 कप
बादाम – 2 टेबलस्पून
पिस्ता – 2 टेबलस्पून
सूखा नारियल कद्दूकस – 1/2 कप
कद्दू के बीज – 2 टेबलस्पून
सूरजमुखी के बीज – 2 टेबलस्पून
अंजीर – 2
खजूर – 2-3
इलायची पाउडर – 1/2 टी स्पून
गुड़ – डेढ़ कप

प्रोटीन बॉल्स बनाने की विधि

स्टेप 1- प्रोटीन बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहली स्टेप में एक मोटे तले वाली कड़ाही लेकर उसमें मूंगफली दाने डालकर धीमी आंच पर सेकें. दानों को तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि उनका रंग सुनहरा ना हो जाए और वे क्रिस्पी ना हो जाएं. इसके बाद गैस बंद कर दानों को ठंडा होने के लिए रख दें. मूंगफली दाने ठंडे होने के बाद मिक्सर में पीसकर पाउडर बना लें. मूंगफली पाउडर को एक बाउल में अलग रख दें. इसी तरह तिल को भी ड्राई रोस्ट कर उसका पाउडर बनाकर एक अन्य बाउल में रख दें.

स्टेप 2- मूंगफली और तिल का पाउडर बनाने के बाद दूसरी स्टेप में कड़ाही में बादाम और पिस्ता को डालकर क्रिस्पी होने तक भून लें. इसके बाद सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज एकसाथ डालकर दोनों को भी ड्राई रोस्ट कर लें. इसके बाद इनका भी पाउडर तैयार कर लें. अब सूखा नारियल लें और उसे कद्दूकस कर लें. इसके बदा उसे भी दीमी आंच पर गैस पर भुन लें. जब नारियल की खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें और उसे एक कटोरे में निकालकर रख दें.

स्टेप 3- अब तीसरी स्टेप में एक बड़ी मिक्सिंग बाउल लें और उसमें मूंगफली पाउडर, तिल पाउडर, ड्राई फ्रूट्स और कद्दू के बीज, सूरज मुखी के बीज का पाउडर डालकर सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. इसके बाद अंजीर और खजूर के बारीक-बारीक टुकड़े कर इस मिश्रण में मिला दें. इसमें इलायची पाउडर भी डालकर मिक्स कर लें.

स्टेप 4- चौथी स्टेप में एक कड़ाही में 1/4 कप पानी डालकर गर्म करें. इसमें गुड़ डालकर गर्म होने दें. इसे तब तक उबालें जब तक की एक तार की गुड़ की चाशनी तैयार ना हो जाए. इसके बाद गैस बंद कर दें. चाशनी को थोड़ा ठंडा होने दें उसके बाद मिक्सिंग बाउल का सारा मिश्रण चाशनी में डालकर अच्छे से मिला लें. मिश्रण डालने के 1-2 मिनट बाद अच्छा गाढ़ा हो जाएगा. 

स्टेप 5- पांचवीं और आखिरी स्टेप में अब एक थाली या ट्रे के तले में घी लगाकर मिश्रण को उसमें फैलाकर ठंडा होने दें. जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो अपने मनपसंद आकार के लड्डू बांधकर प्रोटीन बॉल्स तैयार कर लें. इनके सूखने के बाद इन्हें एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर कर रखा जा सकता है.

Tags: foodFood recipehealthy recipe
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