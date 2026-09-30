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Potato Cheese Sticks: बच्चों की भूख का बड़ा समाधान! आलू से बनाएं पोटैटो चीज स्टिक्स, स्वाद के हो जाएंगे दीवाने

Potato Cheese Sticks Recipe: बच्चों को जैसे ही हल्की-सी भूख लगती है... ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है- ऐसा क्या बनाया जाए जो झटपट तैयार भी हो जाए और बच्चे खुशी-खुशी खा भी लें? अगर आपके घर में भी हर थोड़ी देर में स्नैक की डिमांड होती है, तो आलू और चीज से बनने वाली पोटैटो चीज स्टिक्स एक मजेदार ऑप्शन हो सकती हैं. सीखें बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: September 30, 2026 8:01:19 PM IST

Potato Cheese Sticks Recipe
Potato Cheese Sticks Recipe


Potato Cheese Sticks Recipe: बच्चों को जैसे ही हल्की-सी भूख लगती है… ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है- ऐसा क्या बनाया जाए जो झटपट तैयार भी हो जाए और बच्चे खुशी-खुशी खा भी लें? अगर आपके घर में भी हर थोड़ी देर में स्नैक की डिमांड होती है, तो आलू और चीज से बनने वाली पोटैटो चीज स्टिक्स एक मजेदार ऑप्शन हो सकती हैं. बाहर मिलने वाले चीज स्नैक्स की तरह क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी स्वाद वाली ये स्टिक्स बच्चों के साथ बड़ों को भी खूब पसंद आ सकती हैं. सबसे खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत या समय की जरूरत नहीं पड़ती है. तो चलिए जानते हैं घर पर आसानी से बनने वाली पोटैटो चीज स्टिक्स-

पोटैटो चीज स्टिक्स बनाने की सामग्री

  • आलू – 1/2 किलो
  • चीज – 5 क्यूब्स
  • मैदा – 5 टेबलस्पून
  • ब्रेड का चूरा – 1 कटोरी
  • चिली प्लेक्स – 1/2 टी स्पून
  • लाल मिर्च पाउडर – 1 टी स्पून
  • गरम मसाला – 2 टी स्पून
  • तेल- अंदाजानुसार
  • नमक – स्वादानुसार

पोटैटो चीज स्टिक्स बनाने की विधि

स्टेप 1- पोटैटो चीज स्टिक्स बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबाल लें. इसके बाद जब आलू ठंडे हो जाएं तो उन्हें छील लें. अब सभी आलूओं को एक बर्तन में डालकर मैश कर लें. इसमें चीज, मैदा, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स और स्वादानुसार नमक डालकर सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. 

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स्टेप 2- अब इस मिश्रण का डफ तैयार कर लें. इसे पराठे जैसा बेल लें. अगर यह हाथ में चिपक रहा हो तो थोड़ा सा तेल लगाकर इसे बेलें.

स्टेप 3- इसके बाद इसे मनचाहे आकार में काटकर उनकी स्टीक्स बना लें. इसके बाद इन सभी स्टिक्स को लगभग आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. 

स्टेप 4- इसके बाद एक कड़ाही में तेल डालकर उन्हें मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. जब तेल गर्म हो जाए तो पोटैटो स्टिक्स को लें और उन्हें ब्रेड के चूरे में कोट कर डीप फ्राई करने के लिए तेल में डाल दें. 

स्टेप 5- इसके बाद इन्हें सुनहरा होने तक फ्राई करें. जब स्टिक्स गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें. इसी तरह सारी पोटैटो चीज स्टिक्स को फ्राई कर लें. अब इन्हें केचअप के साथ सर्व करें.

Tags: Food recipehealthy recipelifestyle
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