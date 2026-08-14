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रोज-रोज के नाश्ते से हो गए हैं बोर? केवल 10 मिनट में बनाएं पिज्जा टोस्ट सैंडविच, बच्चे भी चाव से खाएंगे

Pizza Toast Sandwich Recipe: सुबह का नाश्ता अगर रोज एक जैसा हो तो स्वाद का मजा थोड़ा फीका पड़ने लगता है. ऐसे में अगर आप कुछ झटपट, स्वादिष्ट और बच्चों की पसंद का बनाना चाहते हैं, तो पिज्जा टोस्ट सैंडविच एक शानदार विकल्प हो सकता है. सीखिए बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: August 14, 2026 7:20:45 PM IST

Pizza Toast Sandwich
Pizza Toast Sandwich


Pizza Toast Sandwich Recipe: सुबह का नाश्ता अगर रोज एक जैसा हो तो स्वाद का मजा थोड़ा फीका पड़ने लगता है. ऐसे में अगर आप कुछ झटपट, स्वादिष्ट और बच्चों की पसंद का बनाना चाहते हैं, तो पिज्जा टोस्ट सैंडविच एक शानदार विकल्प हो सकता है. इसका स्वाद पिज्जा जैसा है, लेकिन इसे बनाने के लिए न तो आटा गूंथने की झंझट है और न ही लंबी तैयारी की जरूरत. खास बात यह है कि पिज्जा टोस्ट सैंडविच बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी खूब पसंद आता है. ब्रेड के कुरकुरे स्लाइस के बीच आलू, प्याज, शिमला मिर्च और सॉसेज का मसालेदार मिश्रण जब चीज के साथ टोस्ट होता है, तो इसकी खुशबू ही भूख बढ़ाने लगती है. सुबह स्कूल या ऑफिस के लिए जल्दी निकलना हो, तब यह रेसिपी काफी काम आ सकती है.

आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं. टमाटर, स्वीट कॉर्न, गाजर या थोड़ा सा पनीर डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है. अगर घर में बची हुई उबली आलू की सब्जी है, तो उसका इस्तेमाल भी इस सैंडविच की फिलिंग में किया जा सकता है. अगर आप भी सुबह के नाश्ते में पोहा, पराठा या सैंडविच की वही पुरानी रेसिपी खाकर बोर हो चुके हैं, तो अगली सुबह पिज्जा टोस्ट सैंडविच जरूर ट्राई करें. सीखें बनाने का आसान तरीका-

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ब्रेकफास्ट के लिए क्यों है बढ़िया ऑप्शन?

पिज्जा टोस्ट सैंडविच बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसकी सामग्री भी आसानी से घर में मिल जाती है. ब्रेड, सब्जियां, चीज और कुछ सामान्य मसालों की मदद से इसे तैयार किया जा सकता है. बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए भी इसे छोटे आकार में बनाकर पैक किया जा सकता है. बस ध्यान रखें कि चीज और सॉस की मात्रा अपनी जरूरत और स्वाद के अनुसार रखें.

पिज्जा टोस्ट सैंडविच बनाने के लिए सामग्री

ब्रेड स्लाइस – 8
आलू उबले – 2
प्याज – 1
शिमला मिर्च – 1
चीज़ स्प्रेड – 2 टेबलस्पून
चीज़ स्लाइस – 4
मिक्स हर्ब – 1 टी स्पून
अदरक कद्दूकस – 1 टी स्पून
धनिया पाउडर – 1/2 टी स्पून
जीरा पाउडर – 1/2 टी स्पून
हरा धनिया – 3 टेबलस्पून
पुदीना पत्ते – 1 टेबलस्पून
टमाटर सॉस – 2 टेबलस्पून
मेयोनीज – 2 टी स्पून
चिली सॉस – 1 टी स्पून
चिली फ्लेक्स – 1 टी स्पून
लहसुन – 5-6 कलियां
काला नमक – 1/4 टी स्पून
बटर – जरूरत के मुताबिक
नमक – स्वादानुसार

पिज्जा टोस्ट सैंडविच बनाने की विधि

स्टेप 1- पिज्जा टोस्ट सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, शिमला मिर्च, हरा धनिया और हरी मिर्च के टुकड़े काट लें. अब आलू को उबाल उन्हें छील लें. अब मिक्सर जार में कटी हरी मिर्च, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, कद्दूकस किया अदरक, लहसुन कलियां धनिया, जीरा पाउडर, काला नमक और स्वादानुसार नमक डालकर पीस लें. अब पिसी चटनी को एक बाउल में निकाल लें और उसमें मेयोनीज, सॉस और चीज़ स्प्रेड डालकर अच्छी तरह से मिलाएं.

स्टेप 2- अब एक अन्य बाउल लें और उसमें उबला आलू डालकर उन्हें मैश कर दें. अब इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च, प्याज, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब और स्वादानुसार नमक डालकर सभी को अच्छी तरह से मिला लें.

स्टेप 3- अब ब्रेड स्लाइस लें और उसके ऊपर बटर को चारों ओर फैलाकर लगाएं. इसके बाद बटर के ऊपर हरी चटनी लगाएं और फैला दें. अब स्लाइस के ऊपर आलू की स्टफिंग को रखकर फैलाएं. इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखें और ब्रेड की दूसरी स्लाइस इसके ऊपर रखकर बंद कर दें. अब सैंडविच टोस्टर लें और उसके दोनों ओर बटर डालकर चिकना करें. इसके बाद इसमें तैयार किया पिज्जा टोस्ट सैंडविच रखकर टोस्ट करें.

स्टेप 4- टोस्टर में सैंडविच को तब तक टोस्ट करना है जब तक कि यह अच्छी तरह से क्रिस्पी होकर सुनहरा न हो जाए. इसके बाद पिज्जा टोस्ट सैंडविच को एक प्लेट में निकाल लें. इसी तरह बची सामग्री से अन्य पिज्जा टोस्ट सैंडविच तैयार कर लें. अब इन्हें बीच से तिकोना काटकर इसके ऊपर चीज़ को कद्दूकस कर लें और सॉस के साथ सर्व करें.

Tags: Food recipehealthy recipelifestyle
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