Amritsari Chole: घर पर बनाएं पंजाबी ढाबे जैसे मसालेदार अमृतसरी छोले, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे!

Amritsari Chole Recipe: पंजाबी खाने का नाम सुनते ही अगर आपके मुंह में पानी आने लगता है, तो अमृतसरी छोले आपको जरूर पसंद आएंगे. मसालों की तेज खुशबू, चटपटा स्वाद और छोले की भरपूर ग्रेवी इसे एक ऐसा व्यंजन बनाती है, जिसे देखकर ही भूख बढ़ जाती है. छोले-भटूरे से लेकर कुलचे तक, पंजाबी स्टाइल छोले खाने के शौकीनों के बीच हमेशा से पसंद किए जाते रहे हैं. अगर इस बार डिनर में कुछ ऐसा बनाने का मन है जो रोज की सब्जियों से बिल्कुल अलग हो और खाने की मेज पर पंजाबी तड़का लगा दे, तो अमृतसरी छोले बेहतरीन विकल्प हैं. काबुली चने और सुगंधित मसालों से तैयार होने वाली यह रेसिपी स्वाद में इतनी लाजवाब होती है कि घरवाले बार-बार बनाने की फरमाइश कर सकते हैं. खास बात यह है कि थोड़ी सी तैयारी के बाद इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है.

अमृतसरी छोले बनाने के लिए सामग्री

काबुली चना – 1 कप

प्याज बारीक कटी – 2

टमाटर बारीक कटे – 2

लहसुन कटा – 7-8 कली

अदरक बारीक कटा – 1 इंच टुकड़ा

दालचीनी – 1 इंच टुकड़ा

तेजपत्ता – 2

बड़ी इलायची – 2

हरी मिर्च लंबी कटी – 2

लौंग – 2

टी बैग – 1

कसूरी मेथी – 1/2 टी स्पून

लाल मिर्च पाउडर – 3/4 टी स्पून

अमचूर – 1/2 टी स्पून

धनिया पाउडर – 1 टी स्पून

हल्दी – 1/4 टी स्पून

जीरा – 1 टी स्पून

लाल मिर्च सूखी – 1

तेल – 2 टेबलस्पून

नमक – स्वादानुसार

अमृतसरी छोले बनाने की विधि

स्टेप 1- अमृतसरी छोले बनाने के लिए सबसे पहले चने को लें और उन्हें कम से कम 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें. इसके बाद चने का पानी निकालकर इसे कुकर में डाल दें. अब कुकर में ढाई कप पानी डालकर बड़ी इलायची, लौंग, तेजपत्ता, मीठा सोडा, टी बैग और स्वादानुसार नमक डालें और कुकर का ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर रख दें. चने को कुकर की 4 सीटियां आने तक पकाएं. इसके बाद गैस बंद कर दें.

स्टेप 2- अब एक कड़ाही लें और उसमें 2 टेबलस्पून तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डालकर चटकाएं. जब जीरा चटकने लगे तो उसमें कटा अदरक, लहसुन डालें. करछी से कुछ सेकंड तक चलाने के बाद इसमें बारीक कटे प्याज डालें और लगभग 2 मिनट तक भूनें. प्याज जब नरम होकर लाइट ब्राउन नजर आने लगें तो इसमें अन्य सारे मसाले और नमक डाल दें.

स्टेप 3- अब कसूरी मेथी को हाथों से मसलकर इस मसाले में डालें और लगभग एक मिनट तक भून लें. फिर बारीक कटे टमाटर डालकर ग्रेवी को पकने दें. कड़ाही को ढककर 2-3 मिनट तक पकाएं जिससे मसाले और प्याज, टमाटर अच्छे से पक सकें.

स्टेप 4- अब कुकर से छोले निकालें और कड़ाही में डालकर उसे करछी से अच्छी तरह से मिक्स कर पकाएं. इसमें लंबी कटी हरी मिर्च भी डाल दें. फिर अमचूर पाउडर डालकर 2 मिनट तक पकाएं और गैस बंद कर दें. आपके स्वादिष्ट अमृतसरी छोले तैयार हो चुके हैं. लंच या डिनर में इसे पराठे या राइस के साथ सर्व करें.