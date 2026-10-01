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Paneer Roll: सुबह नाश्ता बनाने का नहीं है वक्त? सिर्फ 5 मिनट में तैयार करें टेस्टी पनीर रोल, सीखें ईजी रेसिपी

Paneer Roll Recipe: सुबह की भागदौड़ में जब घड़ी पर नजर पड़ते ही पता चले कि नाश्ता बनाने के लिए बस कुछ ही मिनट बचे हैं, तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्या बनाया जाए जो झटपट तैयार भी हो और स्वाद में भी कमाल हो. ऐसे में पनीर रोल आपके काम आ सकता है. सीखें बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: October 1, 2026 4:06:16 PM IST

Paneer Roll Recipe
Paneer Roll Recipe


Paneer Roll Recipe: सुबह की भागदौड़ में जब घड़ी पर नजर पड़ते ही पता चले कि नाश्ता बनाने के लिए बस कुछ ही मिनट बचे हैं, तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्या बनाया जाए जो झटपट तैयार भी हो और स्वाद में भी कमाल हो. ऐसे में पनीर रोल आपके काम आ सकता है. पनीर, ताजी सब्जियों और मसालों से तैयार यह रोल सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो सकता है. ये टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी ब्रेकफास्ट भी बन जाता है. बच्चों के टिफिन से लेकर बड़ों के ब्रेकफास्ट या शाम के स्नैक्स तक, यह आसान रेसिपी हर किसी को पसंद आ सकती है. तो चलिए जानते हैं घर पर झटपट बनने वाले टेस्टी पनीर रोल की आसान रेसिपी.

पनीर रोल बनाने के लिए सामग्री

  • पनीर कद्दूकस – 100 ग्राम
  • आटा – 100 ग्राम
  • उबली गाजर – 100 ग्राम
  • प्याज बारीक कटा – 1
  • फ्रेंच बीन्स – 100 ग्राम
  • हरा धनिया कटा – 1 टेबलस्पून
  • नींबू रस – 1 टी स्पून
  • जीरा – 1/2 टी स्पून
  • लाल मिर्च – 1/4 टी स्पून
  • नमक – स्वादानुसार
  • तेल – आवश्यकतानुसार

पनीर रोल बनाने की विधि

स्टेप 1- पनीर रोल बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में आटे को लें और उसमे चुटकीभर नमक डालकर उसे गूंथ लें. इसके बाद आटे की चार रोटिया तैयार कर लें. 

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स्टेप 2- अब एक कड़ाही लें और उसमें थोड़ा सा तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. जब कड़ाही गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डालकर तड़काएं. इसके बाद इसमें कटी हुई प्याज डालकर 30 सेकंड तक भूने.

स्टेप 3- इसके बाद इसमें उबली गाजर, फ्रेंच बीन्स, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें. इसके बाद इसमें पनीर और नींबू का रस डालकर लगभग 2 मिनट तक पकाएं. अब रोल बनाने के लिए मिश्रण तैयार हो गया है.

स्टेप 4- इसके बाद एक रोटी लें और उस पर तैयार मिश्रण को डालकर चारों ओर अच्छी तरह से फैला दें. इसके बाद रोटी को रोल कर लें. इसी तरह बाकी बची सारी रोटियों से रोल्स तैयार कर लें. 

स्टेप 5- आपका 5 मिनट में ही स्वादिष्ट पनीर रोल का नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है. इसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं. इसे रेसिपी को शाम की चाय के वक्त भी स्नैक्स के तौर पर बनाया जा सकता है.

Tags: breakfast recipeFood recipehealthy foodhome-hero-pos-4
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