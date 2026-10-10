Paneer Pulaoe: डिनर में बनाएं पनीर पुलाव, खुशबू और स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे!, सीखें आसान रेसिपी

Paneer Pulao Recipe: रोज-रोज वही दाल, रोटी और सब्जी खाकर बोर हो गए हैं? तो इस बार डिनर में कुछ ऐसा बनाएं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ झटपट तैयार भी हो जाए. पनीर पुलाव एक ऐसी ही डिश है, जिसमें चावल की खुशबू और पनीर का स्वाद मिलकर खाने का जायका दोगुना कर देते हैं. इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है. खास बात यह है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर किसी को पनीर पुलाव का स्वाद पसंद आ सकता है. अगर घर पर अचानक मेहमान आ जाएं या वीकेंड डिनर को खास बनाना हो, तो यह रेसिपी आपके काम आ सकती है. तो आइए जानते हैं घर पर रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट पनीर पुलाव बनाने की आसान विधि.

पनीर पुलाव बनाने के लिए सामग्री

चावल (लंबे दाने वाले) – 1/2 कप

पनीर चौकोर टुकड़ों में कटा – 1/2 कप

हरे मटर – 1/4 कप

प्याज लंबाई में कटा – 1

हरी मिर्च बारीक कटी – 1

अदरक कद्दूकस – 1 टी स्पून

दालचीनी – 1 इंच टुकड़ा

लौंग – 2

तेजपत्ता – 1

नींबू रस – 1 टी स्पून

नमक – स्वादानुसार

तेल- अंदाजानुसार

घी- आवश्यकतानुसार

पनीर पुलाव बनाने की विधि

स्टेप 1- पनीर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले चावल को लें और उन्हें पानी से अच्छी तरह से धो लें. इसके बाद चावल को 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दें. इस बीच एक प्रेशर कुकर लें और उसमें एक टी स्पून तेल और 1/2 टी स्पून घी डालकर धीमी आंच पर गर्म करने के लिए गैस पर रख दें.

स्टेप 2- बता दें कि घी का उपयोग चावल का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है. जब तेल और घी गर्म हो जाए तो उसमें दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग और कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दें. अब इन सभी सामग्रियों को 40 से 50 सेकंड तक भून लें.

स्टेप 3- अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च और लंबाई में कटा प्याज डालकर भूनें. प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि उसका रंग गोल्डन ब्राउन न नजर आने लगे. अब इस मिश्रण में हरे मटर के दाने और भिगोकर रखे चावल को डाल दें और लगभग 1 मिनट तक भूनें.

स्टेप 4- अब इसमें नींबू का रस, स्वादानुसार नमक और एक कप पानी डालकर अच्छी तरह से मिला दें और कुकर का ढक्कन बंद कर दें. अब गैस की फ्लेम को तेज कर पुलाव को पकाने के लिए रख दें. जब कुकर में तीन सीटी आ जाएं तो गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर रिलीज होने दें.

स्टेप 5- पुलाव को सैट होने के लिए ऐसे ही 5 मिनट तक छोड़ दें. इस दौरान चौकोर कटे हुए पनीर को लें और उन्हें नॉनस्टिक पैन/कड़ाही में एक टेबल स्पून तेल डालकर हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करें. इन्हें एक बाउल में अलग निकाल लें.

स्टेप 6- अब कुकर का ढक्कन खोलें और उसमें तले हुए पनीर के टुकड़ों को डालकर करछी की मदद से अच्छी तरह से मिला दें. इसके बाद एक बड़े बाउल में पुलाव को निकाल लें. इस तरह आपका स्वादिष्ट पनीर पुलाव बनकर तैयार हो गया है. इसे सर्व करने से पहले कटे हुए हरा धनिया पत्ती से इसे गार्निश करें.