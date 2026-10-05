Paneer Pakora: बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट! 10 मिनट में ऐसे बनाएं बाजार जैसे Paneer Pakora, जानें आसान तरीका

Paneer Pakora Recipe: शाम की चाय के साथ अगर कुछ गरमा-गरम और क्रिस्पी खाने का मन हो, तो पनीर पकोड़े से बेहतर क्या हो सकता है! बाहर से कुरकुरी परत और अंदर से नरम पनीर का स्वाद हर किसी को पसंद आता है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको घंटों किचन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है. अगर अचानक मेहमान आ जाएं या नाश्ते में कुछ झटपट बनाना हो, तो सिर्फ 10 मिनट में बाजार जैसे स्वादिष्ट Paneer Pakora तैयार किए जा सकते हैं.

पनीर पकोड़े नाश्ते के साथ-साथ शाम के स्नैक्स और पार्टी स्टार्टर के लिए भी एक बढ़िया विकल्प हैं. इन्हें हरी चटनी, टोमैटो सॉस या चाय के साथ सर्व किया जा सकता है. अगर आप चाहते हैं कि पकोड़े बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहें, तो बैटर तैयार करने से लेकर पनीर को तलने तक कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. आइए जानते हैं 10 मिनट में Crispy Paneer Pakora बनाने की आसान रेसिपी, जिसे आप घर पर बेहद आसानी से ट्राई कर सकते हैं.

पनीर पकोड़ा बनाने के लिए सामग्री

पनीर के पीस – 1 कप

बेसन – 1 कप

अजवायन – 1/2 टी स्पून

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 टी स्पून

चाट मसाला – 1/4 टी स्पून

गरम मसाला – 1/4 टी स्पून

हींग – 1 चुटकी

तेल – तलने के लिए

पनीर पकोड़ा बनाने की विधि

स्टेप 1- पनीर पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन लें और उसमें बेसन छानकर डाल दें. अब बेसन में लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, हींग, गरम मसाला, चाट मसाला और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें.

स्टेप 2- अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार कर लें. घोल बनाने के दौरान घोल में बनने वाली गुठलियों को भी खत्म करते जाएं. इस बात का ध्यान रखें कि घोल न ज्यादा गाढ़ा और न ही ज्यादा पतला होना चाहिए.

स्टेप 3- अब एक कड़ाही में तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. जब तेल गर्म हो जाए तो एक पनीर का टुकड़ा लें और उसे बेसन के घोल में अच्छी तरह से डुबाकर तेल में फ्राई करने के लिए डाल दें.

स्टेप 4- कड़ाही की क्षमता के अनुसार एक बार में पनीर के पकोड़े डालें. इन्हें तब तक फ्राई करें जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन न हो जाए. इस दौरान पकोड़ों को करछी की मदद से पलट-पलट कर फ्राई करते रहें.

स्टेप 5- अब एक प्लेट में किचन पेपर लगाकर उसमें फ्राई पनीर पकोड़े निकालते जाएं. इसी तरह पनीर के सभी टुकड़ों के पकोड़े बनाकर प्लेट में निकालते जाएं. इस तरह आपके नाश्ते के लिए स्वादिष्ट पनीर पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं.

स्टेप 6- आखिर में अगर बेसन का घोल बच जाए तो आप इसके सादे पकोड़े भी उतार सकते हैं. अब पनीर पकोड़ों पर चाट मसाला छिड़ककर उसे टोमेटो सॉस या चटनी के साथ सर्व करें.