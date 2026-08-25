बारिश की रिमझिम और गरमा-गरम पनीर पकोड़े! चाय के साथ बनाएं ये क्रिस्पी ब्रेकफास्ट, मांग-मांगकर खाएंगे बच्चे

Paneer Pakoda Recipe: बारिश की बूंदें गिर रही हों और हाथ में गरमा-गरम चाय का कप हो, तो साथ में कुरकुरे पकोड़े मिल जाएं तो मौसम का मजा दोगुना हो जाता है. अगर इस मानसून आप भी नाश्ते में कुछ टेस्टी, क्रिस्पी और झटपट बनने वाला ट्राई करना चाहते हैं, तो पनीर पकोड़ा बेहतरीन विकल्प हो सकता है. बाहर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट पनीर वाला यह स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आता है. पनीर पकोड़ा एक ऐसी फूड डिश है, जिसे आप नाश्ते से लेकर शाम की चाय तक कभी भी बना सकते हैं. पनीर प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और इसे बेसन के मसालेदार घोल में लपेटकर सुनहरा होने तक फ्राई किया जाता है. हरी चटनी, टोमैटो सॉस या गरमा-गरम चाय के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.

सबसे अच्छी बात यह है कि, पनीर पकोड़ा बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती है. घर में मौजूद पनीर, बेसन और कुछ मसालों की मदद से आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं. तो अगर बारिश के मौसम में आपका भी कुछ चटपटा और मजेदार खाने का मन हो रहा है, तो इस आसान रेसिपी को जरूर ट्राई करें.

पनीर पकोड़े बनाने के लिए सामग्री

बेसन

पनीर

चावल का आटा

लाल मिर्च पाउडर

हल्दी

चाट मसाला

हींग

कसूरी मेथी

अदरक-लहसुन पेस्ट

बेकिंग सोडा

तेल

नमक

पनीर पकोड़े बनाने की आसान विधि

स्टेप 1- पनीर पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले पनीर लें और उसके 2-2 इंच लंबे टुकड़े काट लें. इसके बाद उन्हें एक बाउल में अलग रख दें. अब एक मिक्सिंग बाउल लेकर उसमें अदरक-लहसुन पेस्ट, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें. अब इस मिश्रण में पनीर के टुकड़े डालकर उन्हें अच्छी तरह से मेरिनेट कर लें और कुछ देर के लिए अलग रख दें.

स्टेप 2- अब एक दूसरा बड़ा मिक्सिंग बाउल लेकर उसमें बेसन और चावल का आटा डालकर मिलाएं. इसमें जरूरत के मुताबिक पानी डालकर बैटर तैयार करें. इसमें हल्दी, मिर्च पाउडर, हींग, चाट मसाला डालकर अच्छी तरह से मिलाएं.

स्टेप 3- इसके बाद इसे अच्छी तरह से फेंट लें जिससे बैटर में गांठ नहीं बचे और पूरी तरह से स्मूद हो जाए. अब बैटर में बेकिंग सोडा डालकर उसे धीरे-धीरे चलाते जाएं. इसे ज्यादा मिक्स न करें.

स्टेप 4- बेसन का बैटर पूरी तरह से तैयार होने के बाद अब एक कड़ाही में तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. जब तक तेल गर्म हो रहा है उस दौरान मैरिनेट किए हुए पनीर के टुकड़े लेकर उन्हें बेसन के बैटर में डुबोकर अच्छी तरह कोट करें.

स्टेप 5- इसके बाद गर्म तेल में एक-एक कर डालें और डीप फ्राई करें. करछी की सहायता से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहें. इसके बाद एक प्लेट में निकाल लें. आखिर में तैयार पनीर पकोड़ों को टमाटर सॉस के साथ सर्व करें.