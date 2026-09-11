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Paneer Kaju Jeera Rice: रोज के जीरा राइस से हो गए हैं बोर? पनीर-काजू का तड़का लगाकर बनाएं ये रेसिपी, सीखें बनाने का तरीका

Paneer Kaju Jeera Rice Recipe: डिनर में कुछ ऐसा बनाने का मन है जो स्वादिष्ट भी हो और बनाने में ज्यादा झंझट भी न हो? अगर जवाब हां है, तो पनीर काजू जीरा राइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है. सीखें बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: September 11, 2026 6:48:53 PM IST

Paneer Kaju Jeera Rice
Paneer Kaju Jeera Rice


Paneer Kaju Jeera Rice Recipe: डिनर में कुछ ऐसा बनाने का मन है जो स्वादिष्ट भी हो और बनाने में ज्यादा झंझट भी न हो? अगर जवाब हां है, तो पनीर काजू जीरा राइस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है.  खुशबूदार जीरा राइस में नरम पनीर के टुकड़े और कुरकुरे काजू का कॉम्बिनेशन इस साधारण से चावल को एकदम स्पेशल बना देता है.  इसकी खासियत सिर्फ इसका लाजवाब स्वाद ही नहीं, बल्कि इसे तैयार करने में लगने वाला कम समय भी है. 

आमतौर पर जीरा राइस को दाल, सब्जी या किसी ग्रेवी वाली करी के साथ परोसा जाता है, लेकिन पनीर और काजू मिलाने के बाद इसका स्वाद और टेक्सचर दोनों ही शानदार हो जाते हैं.  खास डिनर, मेहमानों के लिए खाना या वीकेंड की स्पेशल मील- हर मौके पर यह रेसिपी आपकी टेबल की शोभा बढ़ा सकती है.  तो अगर आप जीरा राइस की अलग-अलग वैरायटी ट्राई करना पसंद करते हैं, तो इस बार पनीर काजू जीरा राइस जरूर बनाकर देखें. 

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पनीर काजू जीरा राइस बनाने के लिए सामग्री

  • चावल – 1 कटोरी
  • पनीर – 1 कप
  • काजू – 1/2 कप
  • देसी घी – 3 टी स्पून
  • हरी मिर्च कटी – 3
  • कढ़ी पत्ते – 8-10
  • बड़ी इलायची – 2
  • तेजपत्ता – 1
  • जीरा – 1 टी स्पून
  • राई – 1/2 टी स्पून (वैकल्पिक)
  • दालचीनी – 1 इंच टुकड़ा
  • नींबू रस – 1/2 टी स्पून
  • हरा धनिया कटा – 2 टेबलस्पून
  • तेल – 1/2 टेबलस्पून
  • नमक – स्वादानुसार

पनीर काजू जीरा राइस बनाने की विधि

स्टेप 1- डिनर के लिए पनीर काजू जीरा राइस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले चावल को लें और उसे अच्छी तरह से धोकर 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दें. अब एक कड़ाही में थोड़ा सा तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 4-5 गिलास पानी डालें और उबलने का इंतजार करें. 

स्टेप 2- जब पानी उबलने लगे तो उसमें भिगोये चावल डालकर ढक्कन लगाकर पकाएं. इस दौरान चावल में आधा चम्मच नींबू का रस डालकर मिलाएं. चावल को 90 फीसदी तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें और चावल को छलनी से छानकर उसका सारा पानी निकाल दें.

स्टेप 3- अब एक दूसरी कड़ाही में देसी घी डालकर उसे गर्म करें. घी पिघलने के बाद इसमें पनीर के कटे हुए टुकड़े डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. इसके बाद पनीर को गर्म पानी में डाल दें जिससे पनीर सॉफ्ट बना रहे. अब इसी कड़ाही में थोड़ा सा घी और डालकर तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची भूनें. इसके बाद इसमें जीरा और राई डाल दें. 

स्टेप 4- जब राई और जीरा तड़कने लगे तो इसमें बारीक कटी हरी मिर्च और कढ़ी पत्ते डालकर भूनें. फिर मसालों में काजू डालकर उन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लें. काजू को रोस्ट करने के दौरान जब उनका रंग हल्का सुनहरा हो जाए तो उसमें पहले से उबालकर रखे चावल को डालें. इसके बाद पानी से निकालकर पनीर भी राइस के साथ मिक्स करें और सभी को करछी की सहायता से अच्छे से मिला लें. 

स्टेप 5- अब कुछ मिनट तक कड़ाही को ढककर पनीर काजू जीरा राइस को पकने दें. इसके बाद गैस बंद कर दें. आपका स्वाद से भरा पनीर काजू जीरा राइस बनकर तैयार हो चुका है. इसे परोसने से पहले हरी धनिया पत्ती से गार्निश कर दें. इसके बाद दाल या सब्जी के साथ सर्व करें.

Tags: Food recipehealthy recipe
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