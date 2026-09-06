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Paneer Hyderabadi: डिनर को बनाएं स्पेशल! घर पर झटपट बनाएं पनीर हैदराबादी, रेस्टोरेंट जैसा मिलेगा स्वाद

Paneer Hyderabadi Recipe: पनीर की मलाईदार ग्रेवी, मसालों की खुशबू और ऐसा स्वाद कि पहली ही बाइट में मन खुश हो जाए- पनीर हैदराबादी किसी भी खास लंच या डिनर की शान बढ़ा सकती है. खासतौर पर जब घर में मेहमान आने वाले हों और रोज की सब्जियों से हटकर कुछ स्पेशल बनाने का मन हो, तो यह मसालेदार पनीर डिश बेहतरीन विकल्प बन सकती है.

By: Lalit Kumar | Published: September 6, 2026 5:26:30 PM IST

Paneer Hyderabadi
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Paneer Hyderabadi Recipe: पनीर की मलाईदार ग्रेवी, मसालों की खुशबू और ऐसा स्वाद कि पहली ही बाइट में मन खुश हो जाए- पनीर हैदराबादी किसी भी खास लंच या डिनर की शान बढ़ा सकती है. खासतौर पर जब घर में मेहमान आने वाले हों और रोज की सब्जियों से हटकर कुछ स्पेशल बनाने का मन हो, तो यह मसालेदार पनीर डिश बेहतरीन विकल्प बन सकती है. इसकी असली जान है गाढ़ी, खुशबूदार और स्वाद से भरपूर ग्रेवी, जो नरम पनीर के साथ मिलकर डिश का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है.

अच्छी बात यह है कि रेस्टोरेंट जैसी दिखने और स्वाद वाली पनीर हैदराबादी बनाने के लिए आपको घंटों किचन में परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसानी से मिलने वाली सामग्री और सही तरीके से तैयार की गई ग्रेवी के साथ आप इसे घर पर ही बना सकते हैं. तो चलिए जानते हैं पनीर हैदराबादी बनाने की आसान और स्वादिष्ट रेसिपी.

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पनीर हैदराबादी बनाने के लिए सामग्री

ग्रेवी के लिए
पनीर – 250 ग्राम
क्रीम/मलाई – 2 टेबलस्पून
दही – 2 टेबलस्पून
जीरा पाउडर – 1/2 टी स्पून
धनिया पाउडर – 1 टी स्पून
गरम मसाला – 1/4 टी स्पून
कसूरी मेथी – 1 टी स्पून
जीरा – 1 टी स्पून
दालचीनी – 1 इंच टुकड़ा
लौंग – 3
इलायची – 2
कढ़ी पत्ता – 8-10
तेल – 2 टेबलस्पून
नमक – स्वादानुसार

प्यूरी के लिए
पालक – 1 बंडल
टमाटर – 1-2
प्याज – 1
अदरक-लहसुन पेस्ट – 1 टी स्पून
हरी मिर्च – 2
हरा धनिया कटा – 3/4 कप
तेल – 3 टी स्पून
नमक – स्वादानुसार

पनीर हैदराबादी बनाने की विधि

स्टेप 1- पनीर हैदराबादी बनाने के लिए सबसे पहले पनीर के चौकोर टुकड़े काटकर एक बाउल में अलग रख दें. इसके बाद पालक को धोकर साफ करें और डंठल अलग कर दें. अब प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक-बारीक काट लें. अब एक कड़ाही में 3 टी स्पून तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. 

स्टेप 2-  जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ देर तक भून लें. जब प्याज का रंग हल्का सुनहरा हो जाए तो इसमें टमाटर डाल दें और तब तक पकाएं जब तक कि टमाटर नरम ना हो जाए. फिर इसमें पालक और हरा धनिया डालकर 2-3 मिनट तक पकने दें. फिर गैस बंद कर मिश्रण को ठंडा होने दें.

स्टेप 3-  जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे मिक्सी जार में डालकर आधा कप पानी डालें और ब्लेंड कर लें. अब इसके तैयार पेस्ट को एक बर्तन में निकाल लें. अब कड़ाही में दोबारा 2 टेबलस्पून तेल डालें और उसमें जीरा, कढ़ी पत्ते, दालचीनी, लौंग और इलायची डालकर धीमी आंच पर हल्का भून लें. जब मसालों की खुशबू आने लगे तो इसमें पालक की तैयार प्यूरी को डालें और पकाएं. 

स्टेप 4-  कुछ देर बार ग्रेवी में दही और क्रीम डालकर अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएं. 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर करछी से चलाते हुए मिक्स कर दें. लगभग एक मिनट तक ग्रेवी को पकाने के बाद इसमें पनीर के टुकड़े डाल दें और ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला दें. 

स्टेप 5-  अब कड़ाही को ढक दें और 3-4 मिनट तक सब्जी को पकने दें. तय समय के बाद कड़ाही का ढक्कन हटाएं और उसमें गरम मसाला और हथेलियों से मसलकर कसूरी मेथी डाल दें. डिनर के लिए स्वादिष्ट पनीर हैदराबादी तैयार हो चुका है. इसे पराठे या रोटी के साथ सर्व करें.

Tags: Food recipehealthy recipe
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