गर्मियों में राहत देगी ‘भूटि छाछ’, देसी तड़का लगाने से बढ़ जाएगा स्वाद, ऐसे करें तैयार

How to Make Pahadi Chaach: गर्मियों के मौसम में लगभग हर किसी को ठंडी-ठंडी लस्सी, छाछ और दही पीना काफी पसंद होता है, ये पीने के बाद शरीर को काफी ठंडक मिलती है. गांवों और पहाड़ी इलाकों में आज भी लोग दही और छाछ की पुरानी तरह की ड्रिंक पीते हैं, जो उन्हें गर्मियों में भी दुरुस्त रखती हैं. ये स्वाद के साथ ही सेहत के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है. इन डिशेज में से एक है पहाड़ी छाछ, जिसे पहाड़ी लोग जीवन का हिस्सा मानते हैं. दोपहर की तेज धूप से आने के बाद एक गिलास ठंडी पहाड़ी छाछ, शरीर को तुरंत राहत देती है.

क्या है भूटि छाछ की खासियत?

पहाड़ी छाछ की खासियत की बात करें, तो पहाड़ी भूटि छाछ में सबसे खास बात होती है, यहां का खास तड़का और पहाड़ी नमक. इसमें तड़के के लिए सरसों के तेल में राई और सूखी लाल मिर्च डाली जाती है. ये इसे देसी फ्लेवर देता है, जो स्वाद को और भी बढ़ा देता है.

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कैसे बनाएं पहाड़ी भूटि छाछ?

पहाड़ी भूटि छाछ बनाने के लिए आपको एक गिलास ठंडा छाछ लेना है. अब इसमें आधा छोटा चम्मच पहाड़ी नमक डालना है. अगर आपके घर में पहाड़ी नमक नहीं है, तो आप सेंधा नमक डालें. अब इसमें तड़का लगाना है, जो इसे चटपटा स्वाद देता है. तड़के के लिए आपको एक छोटी कड़ाही में एक चम्मच सरसों का तेल डालकर गर्म करना है. अब इसमें आधा छोटा चम्मच राई डालकर चटकने दें. इसके बाद उसमें 1-2 सूखी लाल मिर्च डालें. अगर आपके पास करी पत्ता या हरा धनिया है, तो दोनों में से कोई एक चीज डाल दें. इससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाएंगी. अब इस तड़के को ठंडी छाछ में डालकर मिलाएं और सर्व कर दें. कहा जाता है कि जब कोई खेत से या बाहर कहीं से गर्मी से आए, तो उसे ये छाछ पीने के लिए देना चाहिए. ये उनके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, साथ ही शरीर को ठंडा रखता है.

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