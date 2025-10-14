घर की मिट्टी में डालें ये देसी खाद! सूखे पौधे भी फिर से खिल उठेंगे, जानें बनाने का आसान तरीका

Organic Fertilizer at Home: जैविक कचरे को अक्सर कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस कचरे से घर पर ही आसानी से जैविक खाद बना सकते है? यह तरीका न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है. बल्कि आपके बगीचे या बागवानी के लिए भी बेहद मददगार है?

कैसे बनाएं ऑर्गेनिक खाद?

बागेश्वर के स्थानीय निवासी रमेश पांडे ने बताया कि घर पर जैविक खाद बनाना बहुत आसान और सस्ता है. इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है. आपको बस कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना होगा. सबसे पहले जैविक कचरा इकट्ठा करने के लिए अपने घर के पास एक छोटा सा गड्ढा खोदें. आप इस गड्ढे में रोज़ाना अपना जैविक कचरा डाले. जैसे फल और सब्जी के छिलके चाय की पत्ती बचा हुआ खाना, पत्ते, घास आदि. जैविक कचरे में केवल प्राकृतिक सामग्री ही डालें. प्लास्टिक धातु या अन्य अकार्बनिक पदार्थों से बचे. कचरे को गड्ढे में डालने के बाद उस पर थोड़ा पानी डालें ताकि सामग्री जल्दी सड़ जाए और खाद में बदल जाए. महीने में एक बार कचरे को अच्छी तरह मिलाएं और गड्ढे में कचरा डालते रहें.

पूरी प्रक्रिया जानें

अपने घर के पास एक छोटा सा गड्ढा खोदें. यह गड्ढा लगभग 1-2 फीट गहरा हो सकता है. रोज़ाना जैविक कचरा इकट्ठा करें और उसे गड्ढे में डालें. इस प्रक्रिया को पांच महीने तक दोहराएं. पांचवें महीने के बाद गड्ढे को मिट्टी से ढक देंं. इस सड़न प्रक्रिया को एक और महीने तक जारी रखें. छह महीने बाद गड्ढे को खोलें. आप देखेंगे कि वहां अच्छी गुणवत्ता वाली जैविक खाद बन गई है. इस प्रक्रिया में पूरी तरह से खाद बनने में लगभग छह महीने लगते है. पांचवें महीने के बाद गड्ढे को मिट्टी से ढक दें और एक और महीने तक प्रतीक्षा करें.