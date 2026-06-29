Orange Kheer: चावल की खीर को दें नया ट्विस्ट! संतरे से ऐसे बनाएं हेल्दी डेजर्ट, मिलेगा विटामिन C का भरपूर फायदा

Orange Kheer Recipe: संतरा सिर्फ एक स्वादिष्ट फल ही नहीं, बल्कि पोषण का भी खजाना है. आपने इसे सीधे फल के रूप में, जूस या सलाद में तो कई बार खाया होगा, लेकिन क्या कभी संतरे की खीर का लाजवाब स्वाद चखा है? पहली बार सुनने पर यह कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग जरूर लग सकता है, लेकिन एक बार इसका स्वाद चखने के बाद इसे दोबारा बनाने का मन जरूर करेगा. मलाईदार खीर में संतरे की हल्की खटास और प्राकृतिक मिठास इसे एक अनोखा फ्लेवर देती है.

स्वाद के साथ-साथ यह खीर सेहत के लिहाज से भी फायदेमंद मानी जाती है. विटामिन C से भरपूर संतरा इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है, जबकि इसमें मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में सहायक हो सकता है. अगर इसे सीमित मात्रा में और संतुलित सामग्री के साथ बनाया जाए, तो यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए एक बेहतरीन डेजर्ट बन सकता है.

अगर आप हर बार एक जैसी खीर खाकर बोर हो चुके हैं और कुछ नया, स्वादिष्ट व हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो इस बार अपनी रसोई में संतरे की खीर जरूर बनाएं. इसे तैयार करना आसान है और यह नाश्ते, डेजर्ट या किसी खास मौके पर मेहमानों को परोसने के लिए भी शानदार विकल्प हो सकता है. आइए जानते हैं संतरे की खीर बनाने की आसान रेसिपी-

संतरे की खीर बनाने के लिए सामग्री

घर पर संतरे की खीर बनाने के लिए कुछ सामग्री का होना बेहद जरूरी है. इसके लिए केवल संतरा, दूध, मिल्क मेड, केसर, मावा, इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स और स्वादानुसार चीनी चाहिए.

संतरे की खीर बनाने की विधि

घर पर स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर संतरे की खीर बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स के छोटे-छोटे टुकड़े काट लें. इसके बाद एक बर्तन में दूध डालें और उसे मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. दूध को हमें तब तक उबालना है जब तक कि उसकी मात्रा आधी न रह जाए. दूध के पकने में कितना समय लगेगा यह बात आपके दूध और बर्तन पर निर्भर करती हैं.

आप जितने बड़े बर्तन का इस्तेमाल करेंगे दूध उतनी तेज़ी से गाढ़ा होगा. जब दूध गाढ़ा हो जाए और रंग हल्का बदलने लगे तो गैस बंद कर दें. इस बीच संतरे के छिलके उतारें और उसकी फांकों के ऊपर की स्किन को हटाकर अंदर के गूदे को एक बर्तन में निकालकर रख दें. ठंडा होने के बाद इसमें संतरे के टुकड़े डालें. इसके बाद अच्छे से मिलाकर ठंडा होने पर बादाम और पिस्ते से गार्निश करें. इसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं.