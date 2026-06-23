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इस बार बनाकर खाएं नो-ऑयल वेजिटेबल पुलाव, स्वाद और सेहत दोनों का महासंगम, ये रहा बनाने का आसान तरीका

Oil Free Vegetable Pulao: अगर आप वही पुराने तरीके का पुलाव खाकर बोर हो चुके हैं और कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखे, तो नो-ऑयल वेजिटेबल पुलाव आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. वेजिटेबल पुलाव वैसे भी एक ऐसी डिश है, जो झटपट बन जाती है और हर किसी को पसंद आती है. आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: June 23, 2026 5:28:32 PM IST

जानिए, ऑयल फ्री वेजिटेबल पुलाव बनाने का तरीका. (AI)
जानिए, ऑयल फ्री वेजिटेबल पुलाव बनाने का तरीका. (AI)


Oil Free Vegetable Pulao: अगर आप वही पुराने तरीके का पुलाव खाकर बोर हो चुके हैं और कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखे, तो नो-ऑयल वेजिटेबल पुलाव आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. सोचिए, बिना तेल के भी पुलाव उतना ही टेस्टी और खुशबूदार हो सकता है. बस तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए. वेजिटेबल पुलाव वैसे भी एक ऐसी डिश है, जो झटपट बन जाती है और हर किसी को पसंद आती है. लेकिन, जब इसे बिना तेल के तैयार किया जाता है, तो यह और भी हेल्दी बन जाता है. खासतौर पर उन लोगों के लिए जो फिटनेस को लेकर सजग हैं या वजन कंट्रोल करना चाहते हैं.

इस खास रेसिपी में चावल और ताजी सब्जियों के साथ दूध का इस्तेमाल किया जाता है, जो पुलाव को एक अलग ही रिचनेस और स्वाद देता है. बिना तेल के होने के बावजूद इसका टेस्ट बिल्कुल फीका नहीं होता है, बल्कि हल्का और नैचुरल फ्लेवर आपको जरूर पसंद आएगा. सबसे अच्छी बात यह है कि यह डिश बच्चों के लिए भी एक हेल्दी विकल्प है. लंच हो या डिनर, आप इसे कभी भी बनाकर सर्व कर सकते हैं. अगर आपने अब तक बिना तेल वाला पुलाव नहीं बनाया है, तो अब समय है कुछ नया ट्राई करने का. थोड़े से बदलाव के साथ आप अपने खाने को और ज्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट बना सकते हैं. आइए जानते हैं नो-ऑयल वेजिटेबल पुलाव बनाने का आसान तरीका-

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ऑयल फ्री वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए सामग्री

नो-ऑयल वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है. इसके लिए केवल- चावल, गाजर कटी, फलियां, दूध, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, हरी धनिया पत्ती, चीनी, दालचीनी, जायफल और नमक चाहिए.

ऑयल फ्री वेजिटेबल पुलाव बनाने की विधि

स्टेप 1- घर पर स्वादिष्ट नो-ऑयल वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले चावल को साफ करें और उन्हें पानी से 2-3 बार अच्छी तरह से धोएं. इसके बाद चावल को आधा घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें. 

स्टेप 2- इसके बाद कुकर में आधा कप से थोड़ा सा कम दूध डालें और गर्म करने के लिए रख दें. इसके बाद कुकर में लौंग, तेजपत्ता, जायफल, इलायची और दालचीनी का टुकड़ा भी डालें. अब गाजर, बीन्स और फूलगोभी के छोटे-छोटे टुकड़े काट लें.

स्टेप 3- अब सारी सब्जियों को कुकर में डालें और पकने दें. इसमें हल्दी, चीनी और स्वादानुसार नमक डालकर चम्मच से चलाते हुए पकाएं. आप चाहें तो इसके काजू के टुकड़े भी डाल सकते हैं. 

स्टेप 4- इसके बाद अब भिगोये चावल को पानी से निकालें और उसे कुकर में डाल दें. चावल को चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक कि दूध सूख न जाए. इसके बाद बचा हुआ दूध और थोड़ा सा पानी डालें.

स्टेप 5- अब कुकर का ढक्कन लगाएं और 1-2 सीटियां आने तक का इंतजार करें. फिर गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज होने दें. उसके बाद ढक्कन खोलें. टेस्टी नो ऑयल वेजिटेबल पुलाव बनकर तैयार हैं. ऊपर हरी धनिया पत्ती गार्निश करें और गर्मागर्म ही सर्व करें.

Tags: foodhealthy recipeveg recipes
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