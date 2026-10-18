Mushroom Noodles Recipe: घर पर बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम नूडल्स, चटपटा स्वाद जीत लेगा दिल, सीखें ईजी रेसिपी

Mushroom Noodles Recipe: बच्चों को नूडल्स खाने का मन हो और आप उनकी सेहत को लेकर भी फिक्रमंद हों, तो इस बार कुछ नया ट्राई क्यों न करें? मशरूम नूडल्स एक ऐसा विकल्प है, जो रोजाना बनने वाले नूडल्स से स्वाद में थोड़ा अलग है और इसमें मशरूम का पोषण भी शामिल हो जाता है. मशरूम में फाइबर, विटामिन और कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं. सब्जियों, सॉस और मसालों के साथ तैयार होने वाले ये चटपटे नूडल्स बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आ सकते हैं. तो अगर आप घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम नूडल्स बनाना चाहते हैं, तो जानिए इसकी आसान रेसिपी, जिसे कम समय में तैयार किया जा सकता है.

मशरूम नूडल्स बनाने के लिए सामग्री

नूडल्स – 1 पैकेट

मशरूम कटा – 1/2 कप

मिक्स वेज कटी – 1 कप

अदरक कद्दूकस – 1/2 टी स्पून

प्याज कटा – 1

लहसुन कटा – 1 टी स्पून

काली मिर्च – 1/2 टी स्पून

टमाटर सॉस – 1 टी स्पून

सोया सॉस – 1/2 टी स्पून

चिली सॉस – 1/4 टी स्पून

सिरका – 1/4 टी स्पून

तेल – 3 टी स्पून

नमक – स्वादानुसार

मशरूम नूडल्स बनाने की विधि

स्टेप 1- मशरूम नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक पैकेट नूडल्स को लें और उन्हें पानी में डालकर उबाल लें. इसके बाद छलनी से नूडल्स का पानी निकालकर उन्हें अलग रख दें. इसके बाद मशरूम, लहसुन और प्याज के टुकड़े कर लें.

स्टेप 2- अब एक कड़ाही में 1 टी स्पून तेल डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. तेल गर्म होने के बाद इसमें कटे हुए मशरूम डालकर भून लें. 1-2 मिनट तक भूनने के बाद मशरूम में काली मिर्च और स्वादानुसार नमक डालकर मिलाएं और कुछ देर पकाने के बाद गैस बंद कर दें.

स्टेप 3- अब एक दूसरी कड़ाही लें और उसमें 2 टी स्पून तेल डालकर गर्म करें. फिर उसमें कटा प्याज, लहसुन और मिक्स वेज (अपनी पसंद के अनुसार) डालकर फ्राई करें. 1-2 मिनट तक भुनने के बाद इसमें उबालकर रखी नूडल्स डालकर करछी से अच्छे से मिक्स कर दें.

स्टेप 4- इसके बाद ऊपर से चिली सॉस, सोया सॉस और टोमेटो सॉस डालकर मिलाएं. अब इस मिश्रण में फ्राइड मशरूम डालकर स्वादनुसार नमक मिला दें. कुछ मिनट तक पकाने के बाद इसमें सिरका डालकर गैस बंद कर दें.

स्टेप 5- इस तरह आपकी स्वाद और सेहत से भरपूर मशरूम नूडल्स बनकर तैयार हो चुकी है. अब आप इसे सर्व कर सकते हैं. इसको नाश्ते में या दिन के वक्त कभी भी बनाकर खाया जा सकता है.