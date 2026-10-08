Multigrain Roti Recipe: गेहूं की रोटी खाकर हो गए हैं बोर? ट्राई करें ये हेल्दी मल्टीग्रेन रोटी, स्वाद भी लाजवाब

Multigrain Roti Recipe: गेहूं की रोटी रोज-रोज खाकर अगर आप भी बोर हो चुके हैं, तो अब खाने की थाली में थोड़ा बदलाव करने का वक्त है. क्यों न इस बार सादी रोटी की जगह मल्टीग्रेन रोटी (Multigrain Roti) ट्राई की जाए? कई तरह के अनाज और आटे से तैयार होने वाली यह रोटी स्वाद में तो लाजवाब होती ही है, साथ ही आपकी डाइट में अलग-अलग अनाज शामिल करने का आसान तरीका भी है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए किसी खास मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती. तो अगर आप रोज की रोटी में हेल्दी और टेस्टी ट्विस्ट चाहते हैं, तो घर पर झटपट बनाएं मल्टीग्रेन रोटी और खाने का स्वाद दोगुना कर लें. सीखें बनाने का आसान तरीका-

मल्टीग्रेन रोटी बनाने के लिए सामग्री

गेहूं का आटा – 1 कप

बाजरे का आटा – 1/2 कप

ज्वार का आटा – 1/2 कप

मक्के का आटा – 1/2 कप

बेसन – 1/2 कप

देसी घी – 3 टेबलस्पून

नमक – स्वादानुसार

मल्टीग्रेन रोटी बनाने की विधि

स्टेप 1- मल्टीग्रेन रोटी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा बाउल लें और उसमें गेहूं का आटा छानकर डाल दें. इसके बाद गेहूं के आटे में बाजरे का आटा, ज्वार का आटा और मक्के का आटा तीनों डाल दें.

स्टेप 2- इसके बाद चारों आटे के इन मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. इसके बाद ऊपर से आटे में स्वादानुसार नमक डाल दें और अच्छे से मिला लें. अब आटे में थोड़ा-थोड़ा कर गुनगुना पानी डालें और उसे अच्छी तरह से गूंथ लें.

स्टेप 3- जब आटा अच्छे से गूंद लें तो उसके बाद उसे सैट होने के लिए कपड़े से ढ़ककर 10 मिनट के लिए अलग रख दें. तय समय के बाद आटे को लें और उसकी एक समान लोइयां तोड़ लें. अब मीडियम आंच पर गैस पर तवा रखकर गर्म करें. जब तक तवा गर्म हो रहा है, उसी दौरान आटे की एक लोई लें और उसे बेल लें.

स्टेप 4- तवा गर्म होने के बाद मल्टीग्रेन रोटी को तवे पर डाल दें और उसे अच्छी तरह से सेंक लें. इसी तरह एक-एक कर सारी लोइयों की रोटियां बना लें. आपकी स्वादिष्ट मल्टी ग्रेन रोटी बनकर तैयार हो चुकी है. रोटियों में घी लगाकर सर्व करें.