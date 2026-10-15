Dal Kachori Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसी खस्ता मूंग दाल कचौड़ी, चटपटा स्वाद जीत लेगा दिल, सीखें ईजी रेसिपी

Dal Kachori Recipe: शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने का मन हो या फिर घर आए मेहमानों को कुछ खास परोसना हो, तो मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी एक बेहतरीन विकल्प है. बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार स्टफिंग से भरी दाल कचौड़ी का स्वाद ऐसा होता है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए. बाजार में मिलने वाली इस लोकप्रिय कचौड़ी को आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं. इसके लिए मूंग दाल, बेसन और कुछ रोजमर्रा के मसालों की जरूरत होती है. तो चलिए जानते हैं बाजार जैसी खस्ता और स्वादिष्ट मूंग दाल कचौड़ी बनाने की आसान रेसिपी.

दाल कचौड़ी बनाने के लिए सामग्री

मैदा – ढाई कप

मूंग दाल – आधा कप

बेसन – 1/4 कप

घी – 4 टेबलस्पून

जीरा – 1 टी स्पून

सौंफ कुटी – 1 टी स्पून

हल्दी – 1/2 टी स्पून

धनिया पाउडर – 1 टी स्पून

गरम मसाला – 1 टी स्पून

अमचूर – 1 टी स्पून

अदरक पाउडर – 1/4 टी स्पून

लाल मिर्च पाउडर – 1 टी स्पून

हरी मिर्च – 2

तेल – तलने के लिए

नमक – स्वादानुसार

दाल कचौड़ी बनाने की विधि

दाल कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैदा डाल दें. इसमें थोड़ा सा नमक और 3 टेबलस्पून घी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा कर पानी डालना शुरू करें और आटा गूंदें. ध्यान रहे कि आटा नरम गूंदे. इसके बाद आटे पर तेल लगाकर उसे कपड़े से ढाककर 30 मिनट के लिए अलग रख दें. इसके पूर्व एक कटोरे में मूंग दाल को भिगोकर दो घंटे के लिए रख दें.

तय समय के बाद मूंग दाल को लें और उसे मिक्सर जार में डालकर पीस लें और मोटा पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को एक बर्तन में निकालकर अलग रखे दें. एक कड़ाही लें और उसमें 1 टी स्पून घी डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें. जब घी पिघल जाए तो उसमें सौंफ, जीरा और चुटकी भर हींग डालकर भूनें. जब मसालों की खुशबू आने लग जाए तो उसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर, गरम मसाला सहित अन्य मसाले और स्वादनुसार नमक डाल दें.

जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें बेसन डालकर धीमी आंच पर करछी से चलाते हुए भूनें. इसके बाद इस मिश्रण में पहले से तैयार किया मूंग दाल का पेस्ट डालकर 5 मिनट तक सॉट कर लें. इस तरह कचौड़ी के लिए स्टफिंग तैयार हो गई है.

अब मैदे का आटा लें और इसकी लोई बना लें. एक लोई लेकर उसे गोल बॉल की तरह बनाएं. फिर इसे अंगूठे से दबाकर गहरा करें और उसमें मूंग दाल की तैयार स्टफिंग रखें. इसके बाद स्टफिंग को बंद कर अतिरिक्त आटा निकालकर गोल बॉल बनाएं. फिर इसे हथेलियों के बीच रखकर दबाएं. इसी तरह सारे मसाले की कचौड़ियां तैयार कर लें.

अब एक कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें. जब तेल गर्म हो जाए तो आंच धीमी कर कचौड़ियों को डालकर फ्राई करें. कचौड़ियों को दोनों ओर से सुनहरा होने तक तलें. इसे अच्छी तरह से फ्राई होने में 10-15 मिनट का वक्त लगेगा. इसके बाद इसे एक प्लेट में उतार लें. आपकी स्वाद से भरी दाल कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है.