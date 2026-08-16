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Moong Dal Halwa: कुछ मीठा खाने का है मन? बेहद आसानी से बनाकर खाएं मूंग का हलवा, मुंह में घोल देगा मिठास

Moong Dal Halwa Recipe: मूंग दाल के हलवे का नाम सुनते ही मिठाई पसंद करने वालों के मुंह में पानी आ जाता है. इसकी खुशबू, स्वाद और ऊपर से पड़ने वाले ड्राई फ्रूट्स इसे बेहद खास बना देते हैं. शादी-ब्याह से लेकर त्योहार और खास मौकों तक मूंग दाल का हलवा अपनी खास जगह बनाए रखता है. सीखें मूंग का हलवा बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: August 16, 2026 1:40:37 PM IST

मूंग दाल का हलवा बनाने का आसान तरीका. (AI)
मूंग दाल का हलवा बनाने का आसान तरीका. (AI)


Moong Dal Halwa Recipe: मूंग दाल के हलवे का नाम सुनते ही मिठाई पसंद करने वालों के मुंह में पानी आ जाता है. इसकी खुशबू, स्वाद और ऊपर से पड़ने वाले ड्राई फ्रूट्स इसे बेहद खास बना देते हैं. शादी-ब्याह से लेकर त्योहार और खास मौकों तक मूंग दाल का हलवा अपनी खास जगह बनाए रखता है. बच्चे हों या बड़े, इसका स्वाद हर उम्र के लोगों को खूब पसंद आता है. मूंग दाल का हलवा स्वाद के साथ पौष्टिकता से भी भरपूर माना जाता है. मूंग दाल, दूध और मेवों से तैयार होने वाली यह मिठाई स्वाद में लाजवाब होती है. हालांकि, इसका बेहतरीन स्वाद और सही टेक्सचर पाने के लिए इसे अच्छी तरह भूनना बेहद जरूरी है.

अगर आपको भी मूंग दाल का हलवा पसंद है, लेकिन घर पर बनाने की हिम्मत अब तक नहीं जुटा पाए हैं, तो चिंता की बात नहीं. कुछ आसान स्टेप्स और सही तरीके से आप घर पर ही खुशबूदार, स्वादिष्ट और दानेदार मूंग दाल का हलवा तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.

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मूंग का हलवा बनाने के लिए सामग्री

  • पीली मूंग दाल – 1 कप
  • दूध – 1 कप
  • केसर – 1 चुटकी
  • इलायची पाउडर – 1/2 टी स्पून
  • बादाम कतरन – 2 टेबलस्पून
  • देसी घी – 1/2 कप
  • चीनी – 1 कप

मूंग का हलवा बनाने की विधि

स्टेप 1- घर पर स्वादिष्ट मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले दाल को साफ करें और इसे अच्छी तरह से धोकर पानी में 3 घंटे के लिए भिगोकर रख दें. तय समय के बाद दाल को छलनी में डालकर छान लें और सारा पानी निकाल दें. अब मिक्सर जार की मदद से दाल को दरदरा पीसकर एक बर्तन में अलग रख दें. इसके बाद एक कटोरी में थोड़ा सा गुनगुना दूध लें और उसमें केसर डालकर चम्मच से अच्छी तरह से घोलें और इसे भी अलग रख दें. 

स्टेप 2- अब एक गहरे तले वाली कड़ाही लें और उसमें घी डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें. जब घी पिघल जाए तो उसमें मूंग दाल का दरदरा पिसा पेस्ट डालें और सेकें. दाल को तब तक सेकना है जब तक कि इसका रंग गोल्डन ब्राउन न हो जाए. दाल को अच्छी तरह से सिकने में 25-30 मिनट का वक्त लग सकता है. इस दौरान दाल को लगातार चलाते हुए सेकें.

स्टेप 3- जब दाल अच्छी तरह से सिक जाए तो इसमें एक कप दूध और एक कप गुनगुना पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें. इसके बाद एक बार फिर मीडियम आंच पर ही दाल को चलाते हुए 7-8 मिनट तक पकाएं. इसके बाद दाल में एक कप चीनी (स्वादानुसार) डालें और ऊपर से केसर वाला दूध और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें.

स्टेप 4- करछी की मदद से सारी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिक्स करें. इसके बाद मूंग दाल का हलवा 4-5 मिनट तक और पकने दें. इसके बाद गैस बंद कर दें. स्वादिष्ट मूंग का हलवा बनकर तैयार हो चुका है. इसके ऊपर बादाम की कतरन की गार्निश कर दें. सर्विंग बाउल में डालने के बाद भी ऊपर से बादाम कतरन से हलवा सजाया जा सकता है.

Tags: Food recipesweet recipe
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