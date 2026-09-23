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Mix Veg Paratha: सब्जियां खाने में नखरे करते हैं बच्चे? बनाकर खिलाएं टेस्टी मिक्स वेज पराठे, आसान है रेसिपी

Mix Veg Paratha Recipe: बच्चों को सब्जियां देखते ही मुंह बनाने की आदत है, तो उन्हें डांटने के बजाय स्वाद का ऐसा ट्विस्ट दें कि वे खुद पराठा मांगने लगें. रंग-बिरंगी सब्जियों से तैयार मिक्स वेज पराठा न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि रोज की डाइट में कई तरह की सब्जियां शामिल करने का आसान तरीका भी है.

By: Lalit Kumar | Published: September 23, 2026 8:44:08 PM IST

Mix Veg Paratha Recipe
Mix Veg Paratha Recipe


Mix Veg Paratha Recipe: बच्चों को सब्जियां देखते ही मुंह बनाने की आदत है, तो उन्हें डांटने के बजाय स्वाद का ऐसा ट्विस्ट दें कि वे खुद पराठा मांगने लगें. रंग-बिरंगी सब्जियों से तैयार मिक्स वेज पराठा न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि रोज की डाइट में कई तरह की सब्जियां शामिल करने का आसान तरीका भी है. खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा झंझट भी नहीं होता. Breakfast हो, Lunch या फिर Dinner, गरमागरम मिक्स वेज पराठा दही, अचार या चटनी के साथ खूब पसंद किया जाता है.

आप अगर पराठा खाने के शौकीन हैं तो ये फू़ड डिश आपके लिए ही है. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिससे आप घर पर ही इसे आसानी से बना सकते हैं.

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मिक्स वेज पराठा बनाने के लिए सामग्री

  • आटा – 100 ग्राम
  • मटर दाने उबले हुए – 1/2 कप
  • आलू उबला – 1
  • पत्तागोभी बारीक कटा – 1 कप
  • फूलगोभी कद्दूकस – 1 कप
  • गाजर कद्दूकस – 1
  • प्याज बारीक कटा – 1
  • अदरक कद्दूकस – 1 टुकड़ा
  • जीरा – 1 टी स्पून
  • लाल मिर्च – 1/2 टी स्पून
  • अजवायन – 1 टी स्पून
  • हरी मिर्च कटी – 2
  • तेल
  • नमक – स्वादानुसार

मिक्स वेज पराठा बनाने की विधि

स्टेप 1- मिक्स वेज पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेकर गैस पर गर्म करने के लिए रख दें. जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें फूलगोभी, गाजर, पत्तागोभी डालकर मीडियम आंच कर दें. जब पानी में एक बार उबाल आ जाए तो गैस को बंद कर दें. 

स्टेप 2- इसके बाद सब्जी का पानी छलनी की मदद से अलग कर दें. अब एक दूसरा बर्तन लें और उसमें आटा छान लें. इसके बाद आटे में उबले आलू, उबली गाजर, पत्तागोभी, फूलगोभी, मटर, प्याज, हरी मिर्च और अदरक डालकर सभी को अच्छी तरह से मैश कर लें.

स्टेप 3- अब इस इस मिश्रण में लाल मिर्च पाउडर, जीरा, अजवायन और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंद लें. 

स्टेप 4- अब एक नॉनस्टिक पैन/तवा धीमी आंच पर गैस पर गर्म करने के लिए रख दें. जब तवा गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा तेल डालकर चारों ओर फैला दें. इस बीच सारे आटे की लोइयां बना लें और उनके गोल या तिकोने पराठे बेल लें.

स्टेप 5- अब तवे पर पराठा डालकर उसे सेकें. थोड़ी देर बाद पराठा पलट दें और दूसरी ओर तेल लगाकर फिर सेकें. इस तरह दोनों ओर पलट-पलट कर पराठे को तब तक सेक लें जब तक उसका रंग सुनहरा न हो जाए. 

स्टेप 6- अब एक प्लेट में पराठे को निकाल लें. इसी तरह सारी लोइयों के पराठे तैयार कर लें. नाश्ते के लिए मिक्स वेज पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं. इन्हें गरमागरम ही अचार, चटनी या फिर दही के साथ परोसें.

Tags: breakfast recipedinner recipeFood recipelunch recipe
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