Masala Khakhra: चाय के साथ चाहिए कुछ क्रिस्पी और टेस्टी? घर पर बनाएं गुजराती स्टाइल मसाला खाखरा, आसान है रेसिपी

Gujarati-Style Masala Khakhra Recipe: चाय की चुस्कियों के साथ अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो कुरकुरा भी हो, मसालेदार भी और स्वाद में एकदम देसी, तो शाम का मजा दोगुना हो जाता है. हर बार बाजार से नमकीन या पैकेट वाले स्नैक्स लाने की जरूरत भी नहीं है. गुजरात का मशहूर मसाला खाखरा आप घर पर भी बेहद आसानी से बना सकते हैं. पतला, कुरकुरा और मसालों के स्वाद से भरपूर खाखरा नाश्ते के लिए तो बढ़िया है ही, हल्की भूख लगने पर भी इसे झटपट खाया जा सकता है. खास बात यह है कि, इसे घर पर अपनी पसंद के मसालों के साथ तैयार किया जा सकता है. अगर आपको गुजराती स्वाद पसंद है और कुछ आसान व स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो आज जरूर ट्राई करें गुजराती स्टाइल मसाला खाखरा की आसान रेसिपी.

मसाला खाखरा बनाने के लिए सामग्री

गेहूं का आटा – 1 कप

अजवायन – 1/2 टी स्पून

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 टी स्पून

हल्दी पाउडर – 1/4 टी स्पून

कसूरी मेथी – 1/2 टी स्पून

तेल – 2 टी स्पून

नमक – स्वादानुसार

मसाला खाखरा बनाने की विधि

स्टेप 1- मसाला खाखरा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में गेहूं का आटा छान लें. इसके बाद आटे में अजवायन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और कसूरी मेथी डालकर सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें.

स्टेप 2- अब इस मिक्स आटे में तेल डालकर मोयन कर लें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंद लें. इस बात का ध्यान रखें कि आटा सख्त गूंदना है. जब आटा गूंद लें तो उसे तेल लगाकर थोड़ी देर के लिए अलग रख दें.

स्टेप 3- कुछ वक्त बाद आटा लें और उसे एक बार फिर गूंद लें. इसके बाद आटे की लोइयां बना लें. अब एक लोई को लें और उसे एकदम पतला बेल लें. इसके बाद मीडियम आंच पर गैस पर तवा गर्म करने के लिए रख दें.

स्टेप 4- जब तवा गर्म हो जाए तो उसमें खाखरा डालकर सेंक लें. सेकते वक्त इसमें थोड़ा सा तेल लगाएं और रूमाल या किसी सूती कपड़े की मदद से दबा-दबाकर इसे तब तक सेकें जब तक यह कुरकुरा न हो जाए. खाखरा सेकते वक्त आंच धीमी रखें.

स्टेप 5- जब खाखरा अच्छे से सिक जाए तो उसे एक प्लेट में निकाल लें. एक-एक कर सभी लोइयों से खाखरे तैयार कर लें. दिन के वक्त ये एक बेहतरीन स्नैक्स हो सकता है. इसे कुछ दिनों तक स्टोर भी किया जा सकता है.