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Masala Idli Fry Recipe: नाश्ते में कुछ चटपटा खाने का मन है? झटपट तैयार करें मसाला इडली फ्राई, हर कोई करेगा तरीफ

Masala Idli Fry Recipe: मसाला इडली फ्राई (Masala Ildi Fry) का स्वाद ज्यादातर लोगों को पसंद आता है. इसे बची हुई इडली से भी तैयार किया जा सकता है. बची हुई इडली को फिर से वही स्वाद देने के बजाय अगर कुछ चटपटा और मसालेदार बनाने का मन हो, तो मसाला इडली फ्राई एक बेहतरीन विकल्प है. सीखें बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: September 29, 2026 4:43:33 PM IST

Masala Idli Fry Recipe
Masala Idli Fry Recipe


Masala Idli Fry Recipe: मसाला इडली फ्राई (Masala Ildi Fry) का स्वाद ज्यादातर लोगों को पसंद आता है. इसे बची हुई इडली से भी तैयार किया जा सकता है. बची हुई इडली को फिर से वही स्वाद देने के बजाय अगर कुछ चटपटा और मसालेदार बनाने का मन हो, तो मसाला इडली फ्राई एक बेहतरीन विकल्प है. बाहर से हल्की क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट इडली का मसालेदार स्वाद नाश्ते से लेकर शाम के स्नैक तक हर वक्त मजेदार लगता है. खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है.

अगर घर में एक दिन पहले की इडली बची हुई है, तो यह रेसिपी उसे स्वादिष्ट तरीके से इस्तेमाल करने का आसान तरीका भी है. प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और कुछ मसालों के साथ फ्राई की गई इडली बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आ सकती है. तो चलिए जानते हैं मसाला इडली फ्राई बनाने की आसान रेसिपी, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं.

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मसाला इडली फ्राई बनाने के लिए सामग्री

  • इडली – 10
  • प्याज बारीक कटा – 1/2
  • राई – 1/2 टी स्पून
  • कड़ी पत्ते – 8-10
  • जीरा – 1/2 टी स्पून
  • लाल मिर्च पाउडर – 1/2 टी स्पून
  • हरी मिर्च लंबी कटी – 2
  • सिरका – 1/2 टी स्पून
  • हल्दी – 1/4 टी स्पून
  • हरा धनिया बारीक कटा – 1 टेबलस्पून
  • लाल मिर्च सॉस – 1 टी स्पून
  • नमक – स्वादानुसार

मसाला इडली फ्राई बनाने की विधि

स्टेप 1- मसाला इडली फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में इडली के छोटे-छोटे टुकड़े कर लें. इसके बाद एक बाउल लें और उसमें लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली सॉस, स्वादानसुार नमक, हल्दी पाउडर डालकर सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. इस मिश्रण में इडली के टुकड़े डाल दें और मिश्रण के साथ अच्छे से मिला दें.

स्टेप 2- अब एक कड़ाही लें और उसमें थोड़ा सा तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दें. जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें इडली के टुकड़े और मिश्रण डालकर करछी की सहायता से अच्छे से फ्राई करें. इसके बाद गैस की आंच बंद कर दें. 

स्टेप 3- अब एक दूसरी कड़ाही लें और उसमें तेल गर्म कर राई, जीरा, कटी प्याज, कड़ी पत्ते और हरी मिर्च डालकर सभी को लगभग एक मिनट तक अच्छे से भूनें.

स्टेप 4- अब इस मिश्रण में फ्राई की हुई इडली को डालकर कुछ देर के लिए पकने दें. 1-2 मिनट के बाद गैस को बंद कर दें. आपकी स्वादिष्ट मसाला इडली फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है. इसे सर्व करने के से पहले हरा धनिया पत्ती के साथ गार्निश करें.

Tags: breakfast recipedinner recipeFood recipehealthy recipe
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