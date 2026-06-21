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खट्टे आम में मिलाएं ये देसी सुपरफूड, मिनटों में बनकर तैयार होगी शानदार चटनी, स्वाद और सेहत का लगेगा तड़का

Mango Flax Chutney Recipe: गर्मी का मौसम हो और खाने की थाली में चटनी का तड़का न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है. खासकर जब बात हो खट्टे-मीठे स्वाद से भरपूर कच्चे आम और सेहत से लबालब अलसी की. तो ये जोड़ी स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का परफेक्ट संगम बन जाती है. इसको मैंगो फ्लेक्स चटनी भी बोलते हैं. आइए जानते हैं चटनी बनाने का तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: June 21, 2026 1:55:45 PM IST

खट्टे आम में इस सुपरफूड को मिलाकर बनाएं टेस्टी चटनी. (Canva)
खट्टे आम में इस सुपरफूड को मिलाकर बनाएं टेस्टी चटनी. (Canva)


Mango Flax Chutney Recipe: गर्मी का मौसम हो और खाने की थाली में चटनी का तड़का न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है. खासकर जब बात हो खट्टे-मीठे स्वाद से भरपूर कच्चे आम और सेहत से लबालब अलसी की. तो ये जोड़ी स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का परफेक्ट संगम बन जाती है. सोचिए, एक ऐसी चटनी जो जीभ को चटपटा मज़ा दे और दिल को भी फायदा पहुंचाए, यही कमाल है आम-अलसी की चटनी का. इसको मैंगो फ्लेक्स चटनी भी बोलते हैं. कच्चे आम की हल्की खटास और अलसी के बीजों की नट्टी खुशबू मिलकर ऐसा स्वाद बनाते हैं कि साधारण दाल-चावल या रोटी-सब्ज़ी भी खास बन जाए. बता दें कि, अलसी के छोटे-छोटे बीज भले ही साधारण दिखें, लेकिन इनमें छिपे होते हैं बड़े-बड़े फायदे. ये दिल को मजबूत रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करते हैं और शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं. वहीं, कच्चा आम शरीर को ठंडक देता है और पाचन को बेहतर बनाता है, यानी स्वाद के साथ सेहत का डबल फायदा. 

बिहार में तो इस चटनी का खास स्थान है, जहां इसे बड़े चाव से बनाया और खाया जाता है. यहां की रसोई में यह चटनी सिर्फ एक साइड डिश नहीं, बल्कि खाने का स्वाद बढ़ाने वाला अहम हिस्सा है. सबसे अच्छी बात? इसे बनाना बेहद आसान है. बस कुछ साधारण सामग्री और कुछ मिनट, और तैयार हो जाती है ऐसी चटनी, जो हर निवाले को यादगार बना दे. तो आइए जानते हैं कच्चे आम-अलसी की चटनी बनाने का आसान तरीका.

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मैंगो फ्लेक्स की चटनी बनाने की सामग्री

घर पर मैंगो फ्लेक्स की चटनी बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है. इसके लिए आपको- कच्चे आम, अलसी, गुड़, जीरा, अदरक, हरी मिर्च कटी, काला नमक, सरसों तेल और पानी चाहिए.

मैंगो फ्लेक्स चटनी बनाने की विधि

घर पर स्वाद और पोषण से भरपूर कच्चे आम-अलसी की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक तवा लें और उसे मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रखें. जब तवा गर्म हो जाए तो उसमें अलसी के बीज डालें और भून लें. ध्यान रखें कि भूनने के दौरान अलसी के बीज जल न जाएं. इसके बाद भुने अलसी के बीज एक कटोरी में निकाल लें. अब कच्चे आम लें और उन्हें छिलनी की मदद से छील लें. इसके बाद आम के लंबे-लंबे टुकड़े काट लें.

अब इस मिश्रण में हल्दी, नमक, चाट मसाला और लाल मिर्च के फ्लेक्स (chili flakes) डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसमें बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लें. यदि आप तड़का लगाना चाहते हैं, तो एक छोटे पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें. उसमें थोड़ी सी राई/सरसों और जीरा चटकाएं और चटनी के ऊपर डालें. आपकी चटपटी मैंगो फ्लेक्स चटनी परोसने के लिए तैयार है! इसे आप पराठे, रोटी या दाल-चावल के साथ सर्व कर सकते हैं.

Tags: Food reciperecipe
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