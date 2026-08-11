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Makhana Khichdi: खिचड़ी खाकर हो गए हैं बोर? इस बार ट्राई करें मखाना खिचड़ी, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी फिट

Makhana Khichdi Recipe: अगर व्रत में हर बार साबूदाना खिचड़ी खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार कुछ नया और स्वादिष्ट ट्राई किया जा सकता है. मखाना खिचड़ी स्वाद के साथ पोषण का भी बढ़िया कॉम्बिनेशन है. मखाने को आमतौर पर रोस्ट करके स्नैक के तौर पर खाया जाता है, लेकिन इसकी खिचड़ी भी बेहद स्वादिष्ट बनती है. सीखें बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: August 11, 2026 8:18:36 PM IST

मखाना खिचड़ी बनाने का आसान तरीका. (Canva)
मखाना खिचड़ी बनाने का आसान तरीका. (Canva)


Makhana Khichdi Recipe: अगर व्रत में हर बार साबूदाना खिचड़ी खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार कुछ नया और स्वादिष्ट ट्राई किया जा सकता है. मखाना खिचड़ी स्वाद के साथ पोषण का भी बढ़िया कॉम्बिनेशन है. मखाने को आमतौर पर रोस्ट करके स्नैक के तौर पर खाया जाता है, लेकिन इसकी खिचड़ी भी बेहद स्वादिष्ट बनती है. गरमा-गरम मखाना खिचड़ी नाश्ते या हल्के भोजन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है. व्रत के दौरान भी इसे अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है. फाइबर युक्त मखाने से बनी यह डिश पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकती है. तो चलिए जानते हैं घर पर झटपट बनने वाली मखाना खिचड़ी की आसान रेसिपी.

मखाना खिचड़ी बनाने के लिए सामग्री

  • मखाना – 2 कटोरी
  • आलू – 1
  • हरी मिर्च – 2
  • हरा धनिया – 1 टेबलस्पून
  • काली मिर्च पाउडर – 1/4 टी स्पून
  • देसी घी – 1/2 टी स्पून
  • नींबू रस – 1 टी स्पून
  • नमक – स्वादानुसार

मखाना खिचड़ी बनाने की विधि

मखाना खिचड़ी की शुरुआत बेहद आसान है. सबसे पहले आलू, हरी मिर्च और हरा धनिया अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें. अब मखानों को हाथ या चाकू की मदद से छोटे-छोटे टुकड़ों में कर लें. इससे खिचड़ी का स्वाद और टेक्सचर बेहतर आएगा. अब एक प्रेशर कुकर गैस पर रखें और उसमें करीब आधा चम्मच देसी घी डालकर गर्म करें. घी पिघलने के बाद आंच को मीडियम कर दें. इसमें कटे हुए आलू और हरी मिर्च डालकर कुछ मिनट तक भूनें, ताकि आलू हल्के नरम हो जाएं. इसके बाद इसमें कटे हुए मखाने डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाते हुए कुछ देर भून लें. इस तरह से आपकी मखाना खिचड़ी बनकर तैयार है. अब आप इसे सर्व कर सकते हैं.  

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इसका स्वाद बड़ों के साथ ही बच्चों को भी खूब भाएगा. यही नहीं, इसे आप घर आए मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं. इसको आप व्रत के अलावा भी बनाकर खा सकते हैं.  यह कम समय में बनने वाली बेहतरीन रेसिपी है.

Tags: Food recipehealthy food
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